Собаки избавляют от боли всего за 10 минут

Всего 10 минут требуется специально подготовленным собакам для того, чтобы после контакта с ними у госпитализированных пациентов уменьшился уровень боли. Таковы итоги исследования учёных из Royal University Hospital в Канаде.Все мы хорошо знаем о том, какое значительное положительное воздействие собаки производят на своих хозяев. Конечно, в том случае, если эти люди любят домашних животных и относятся к ним, как членам семьи. И вот теперь новое исследование показало, что собаки оказывают удивительно мощное психотерапевтическое воздействие на пациентов реанимационных отделений, которые испытывают сильные болевые ощущения. Речь идёт о специально подготовленных животных, знающих о том, как себя вести с больными. Такие собаки подходят к постели, кладут на неё голову, позволяет себя гладить, смотреть в глаза и производить другие действия, оказывающие успокаивающий эффект.Госпитализированные пациенты в ходе экспериментов сообщали о том, что благодаря контактам с такими терапевтическими собаками уровень боли у них снижался на 43% всего через 10 минут. А показатели стресса и тревожности за тот же самый период уменьшались на 48%. В зависимости от своей мобильности и состояния здоровья, пациента могли гладить собак или просто смотреть за тем, как они находятся рядом с их постелью. Даже этот просмотр уже оказывал успокаивающее и утешающее воздействие. Канадские исследователи отметили, что в контрольной группе пациентов такого же эффекта не наблюдалось.Предыдущие наблюдения показывали, что даже небольшие по продолжительности контакты с собаками могут приводить к усиленному производству мозгом гормона окситоцина, который иногда называют «гормоном обнимашек». При этом терапевтическое воздействие специально дрессированных животных в медицинских учреждениях наукой отмечалось и раньше. Но предыдущие эксперименты недостаточно эффективно могли проконтролировать это воздействие.