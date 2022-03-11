Врач Зайцев рассказал об опасности сухого воздуха весной

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как обезопасить слизистую носа от негативного влияния сухого воздуха. В весенний период мы все сталкиваемся с тем. Что на улице уже теплеет, а помещения продолжают отапливаться. Такие температурные особенности оказывают негативное влияние на слизистую носа и носоглотки. Как сообщает Слово и Дело, сухой воздух может вызывать носовые кровотечения.По словам врача, в такой период особенно важно регулярно проветривать помещения. Также важно использовать увлажнители воздуха. Нет необходимости использовать увлажнители воздуха на кухне и в ванной, так как они увлажняются сами по себе. В комнатах, где находится человек использовать увлажнители необходимо постоянно, пока не отключат отопление.Также в весенний период допускается использование ингаляторов. Есть ингаляторы небулайзерного типа, есть ультразвуковые и паровые. В данных ингаляторах можно использовать обычный физиологический раствор, который будет способствовать увлажнению слизистой носа и носоглоткиОтмечается, что не следует применять физиологические растворы, в состав которых входит соль. В противном случае можно нанести больший вред слизистой, пересушив ее. Также рекомендуется использовать не сосудосуживающие, а масляные капли в нос.