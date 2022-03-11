Врач Зайцев рассказал об опасности сухого воздуха весной
По словам врача, в такой период особенно важно регулярно проветривать помещения. Также важно использовать увлажнители воздуха. Нет необходимости использовать увлажнители воздуха на кухне и в ванной, так как они увлажняются сами по себе. В комнатах, где находится человек использовать увлажнители необходимо постоянно, пока не отключат отопление.
Также в весенний период допускается использование ингаляторов. Есть ингаляторы небулайзерного типа, есть ультразвуковые и паровые. В данных ингаляторах можно использовать обычный физиологический раствор, который будет способствовать увлажнению слизистой носа и носоглотки
Отмечается, что не следует применять физиологические растворы, в состав которых входит соль. В противном случае можно нанести больший вред слизистой, пересушив ее. Также рекомендуется использовать не сосудосуживающие, а масляные капли в нос.
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