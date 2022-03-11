Вирусолог ожидает затухания пандемии к лету

Профессор вирусологии Александр Чепурнов полагает что нынешняя пандемии коронавируса может стихнуть уже к наступающему лету. При этом сам вирус никуда не исчезнет и будет продолжать распространяться.По мнению профессора Чепурнова, надеяться на полное исчезновение коронавируса не приходится, однако пандемия должна скоро затихнуть. Эксперт полагает, что это может произойти уже к лету нынешнего года, то есть через два месяца. Это значит, что заболеваемость перестанет носить массовый характер и будет характеризоваться локальными вспышками в отдельных регионах планеты. Особенно в тех, где уровень вакцинации от коронавируса все еще является низким.Также следует отметить, что никакой сколько-нибудь значительной вспышки пока не происходило в Китае. Эта страна до сих пор держит свои границы закрытыми, а внутри проводит политику нулевой терпимости к коронавирусу. В результате, на материковом Китае только около 112 000 человек заразились коронавирусом из более чем полуторамиллиардного населения. Самое тяжелое положение сейчас отмечается в Гонконге, где установлен мировой рекорд по смертности от коронавируса на душу населения. Но материковый Китай отделён от Гонконга надёжными санитарными кордонами, и в этом автономном регионе собственные власти.По мнению профессора Чепурнова, новых вспышек не предвидится, если, конечно, не появится какая-то новая высокоагрессивная мутация. В России огромное количество людей переболели коронавирусом и обрели в той или иной степени иммунитет к болезни, ещё около 50% населения прошли через прививки. По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе только 5 регионов России отмечали рост заболеваемости коронавирусом.