Офтальмолог прокомментировал снижение зрения после COVID

Острота зрения может снизиться после того, как человек перенес коронавирус.Как отметил эксперт, осложнения на органы глаз после перенесенного коронавируса пока не изучены до конца. Однако он подтвердил, что зрение может страдать из-за перенесенного коронавируса. При этом у такого симптома совершенно разные причины."После перенесенного коронавируса острота зрения может снижаться. Причины различны. Это могут быть сосудистые поражения сетчатки и зрительного нерва, воспалительные поражения глаза и многие другие. Сейчас на кафедре ведутся научные работы по изучению постковидных офтальмологических осложнений"