Офтальмолог прокомментировал снижение зрения после COVID
Как отметил эксперт, осложнения на органы глаз после перенесенного коронавируса пока не изучены до конца. Однако он подтвердил, что зрение может страдать из-за перенесенного коронавируса. При этом у такого симптома совершенно разные причины.
"После перенесенного коронавируса острота зрения может снижаться. Причины различны. Это могут быть сосудистые поражения сетчатки и зрительного нерва, воспалительные поражения глаза и многие другие. Сейчас на кафедре ведутся научные работы по изучению постковидных офтальмологических осложнений"
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://doctor.rambler.ru - Добавил lavrentiya в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий