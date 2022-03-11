Коварство орехов: почему их нужно обязательно вымачивать

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О том, зачем вымачивать орехи, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.По ее словам, вкусные, питательные и полезные орехи могут быть коварны, и коварство их заключается в защитном механизме. Например, у роз защита - шипы, у каких-то растений - запах, однако орехи в этом смысле показывают «высший пилотаж».- Вы можете есть их всю жизнь, в больших количествах и даже не догадываться, как коварен этот полезный и вкусный суперфуд, - пишет врач.Что входит в «защитный механизм» орехов?Лектины. Это белки, ухудшающие усвоение полезных веществ, они, кроме прочего, плохо влияют на работу ЖКТ, могут вызвать рвоту, диарею.Фитиновая кислота. Она связывает магний, цинк, железо, медь, йод, и они простовыводятся из организма, не успев принести пользы.По содержанию фитиновой кислоты лидируют грецкие орехи и миндаль, и чем больше орехов мы съедаем, тем больше дефицит минералов в организме. Особенно серьезные последствия может принести нехватка йода.А еще орехи жирные и часто вызывают аллергию.Как нейтрализовать защитный механизм орехов? Замочить их на ночь, слить воду и есть. Обжаривать не нужно. Такие орехи щедро делятся полезными веществами и не выводят из организма нужные нутриенты.Суточная норма – несколько штучек.Грецкие орехи. Приводят в норму обмен веществ, помогают похудеть, повышают иммунитет. Высокая концентрация железа в этих орехах помогает бороться с анемией и малокровием. Цинк и йод полезны для кожи, волос, ногтей и щитовидной железы.Фундук содержит вещество, которое используют для противораковых препаратов. Содержит омега-6 и омега-9 жирные кислоты, макроэлементы.Миндаль из-за высокого содержания кальция полезен для людей с остеопорозом. Богат белком, в нем высокое содержание витамина Е, что улучшает стенки сосудов и снижает риск сердечных проблем.Фисташки содержат лютеин, который обеспечивает хорошую поддержку для глаз и репродуктивной системы.Кедровый орех содержит не только высококачественный белок, но и аминокислоту триптофан, которая помогает бороться с бессонницей.Кешью помогает предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы и снизить уровень холестерина. Отличный источник меди и магния, железа, марганца, цинка и фосфора.