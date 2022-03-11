Коварство орехов: почему их нужно обязательно вымачивать
По ее словам, вкусные, питательные и полезные орехи могут быть коварны, и коварство их заключается в защитном механизме. Например, у роз защита - шипы, у каких-то растений - запах, однако орехи в этом смысле показывают «высший пилотаж».
- Вы можете есть их всю жизнь, в больших количествах и даже не догадываться, как коварен этот полезный и вкусный суперфуд, - пишет врач.
Что входит в «защитный механизм» орехов?
Лектины. Это белки, ухудшающие усвоение полезных веществ, они, кроме прочего, плохо влияют на работу ЖКТ, могут вызвать рвоту, диарею.
Фитиновая кислота. Она связывает магний, цинк, железо, медь, йод, и они простовыводятся из организма, не успев принести пользы.
По содержанию фитиновой кислоты лидируют грецкие орехи и миндаль, и чем больше орехов мы съедаем, тем больше дефицит минералов в организме. Особенно серьезные последствия может принести нехватка йода.
А еще орехи жирные и часто вызывают аллергию.
Как нейтрализовать защитный механизм орехов? Замочить их на ночь, слить воду и есть. Обжаривать не нужно. Такие орехи щедро делятся полезными веществами и не выводят из организма нужные нутриенты.
Суточная норма – несколько штучек.
Грецкие орехи. Приводят в норму обмен веществ, помогают похудеть, повышают иммунитет. Высокая концентрация железа в этих орехах помогает бороться с анемией и малокровием. Цинк и йод полезны для кожи, волос, ногтей и щитовидной железы.
Фундук содержит вещество, которое используют для противораковых препаратов. Содержит омега-6 и омега-9 жирные кислоты, макроэлементы.
Миндаль из-за высокого содержания кальция полезен для людей с остеопорозом. Богат белком, в нем высокое содержание витамина Е, что улучшает стенки сосудов и снижает риск сердечных проблем.
Фисташки содержат лютеин, который обеспечивает хорошую поддержку для глаз и репродуктивной системы.
Кедровый орех содержит не только высококачественный белок, но и аминокислоту триптофан, которая помогает бороться с бессонницей.
Кешью помогает предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы и снизить уровень холестерина. Отличный источник меди и магния, железа, марганца, цинка и фосфора.
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