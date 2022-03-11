8 продуктов, срок хранения которых почти не ограничен

Какие продукты можно купить с запасом и хранить на кухне несколько лет?Сушеная фасоль, горох, чечевицаБобовые — рекордсмены по длительному хранению. В сухом прохладном месте они пролежат и сохранят вкус до 10 лет. Ходят слухи, что люди ели суп из 20-летней фасоли и также не отравились.Как хранить: в темном, сухом и прохладном (+5°—10°C) месте. Держать в тканевом мешочке и стеклянной банке, либо герметичной упаковке.Что приготовить: суп, рагу, кашу, сварить самостоятельно.Белый рисШлифованный рис сохраняет полезные свойства и вкус 20-30 лет.Как хранить: в темном, сухом и прохладном (+5°—10°C) месте. Держать в тканевом мешочке и стеклянной банке, либо герметичной упаковке.Что приготовить: кашу, пудинг, добавлять в запеканки и котлеты.Растворимый кофеОбжаренные зерна кофе хранятся «всего» три года. А вот растворимый кофе в гранулах хранится около 10 лет, если не вскрывать упаковку.Как хранить: в вакуумной упаковке с многоразовым замком, в темном сухом и прохладном (+5°—10°C) месте.Что приготовить: пить самостоятельно, добавлять в десерты.МедБлагодаря содержащимся ферментам и антибактериальным свойствам мед фактически сам себя обеззараживает. Хранить сладость советуют не более 3 лет. Разные источники сообщают, что срок хранения — 5 и 10 лет, а то и вовсе вечный.Как хранить: в герметичной стеклянной таре в холодильнике (от -6 до +20°С).Что приготовить: добавлять в десерты и соусы.Крепкий алкоголь (не менее 28%)Тот же принцип: содержащийся спирт не дает виски, коньяку и водке испортиться.Как хранить: при комнатной (от 0 до 25 °С) температуре, вдали от солнца в вертикальном положении.Что приготовить: пить самостоятельно, добавлять в десерты и соусы.Сахар и сольПока на них не попала вода — они в порядке лет на 5, а то и больше.Как хранить: в сухом прохладном (+12 °С) месте в герметичной таре, желательно стеклянной.Что приготовить: добавлять в любые блюда по вкусу.Соевый соусПоливать соусом можно не только рис, но и мороженое, овощи, мясо. Содержащийся в нем глутамат натрия усиливает любой вкус и делает его ярче. Хранится соус от 1 до 3 лет.Как хранить: в холодильнике в «родной» таре при температуре 3-5 °С.Что приготовить: добавлять в соусы, каши, мясо.Галеты«Солдатские сухари» почти не содержат влаги. А потому они хранятся 5, 10 и даже 50 лет (есть свидетельства). Главное — обмакивать их в суп или чай, чтобы не сломать себе зубы.Как хранить: при комнатной температуре и влажности воздуха не более 75%.Что приготовить: есть самостоятельно или использовать для приготовления других блюд.