Госдума готовится к отмене масочного режима

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Отменять масочный режим в России будут постепенно, как отметили в Государственной Думе. К примеру, необходимость ношения масок может исчезнуть при посещении крупных торговых центров и магазинов, а уже потом дойти и до общественного транспорта.Не передать словами, скольким россиянам надоело носить маски в общественных местах, и значительное количество людей этого уже давно не делает. Однако некоторых продолжают останавливать в метро и других видах общественного транспорта для того, чтобы взыскать штраф. В ряде стран вроде Великобритании от масочного режима уже отказались, но когда это произойдёт в России? Врач Сергей Леонов отметил, что отмена масочного режима в нашей стране будет происходить постепенно, начиная с магазинов и торговых центров.На первом этапе необходимость использовать медицинские маски отпадёт именно в местах торговли, после чего, в соответствии с анализом эпидемиологической ситуации, власти примут решения избавить россиян от необходимости носить маски в общественном транспорте. На следующем этапе их не надо будет использовать при посещении театров, кинотеатров и других культурно-зрелищных помещений. Наконец, на заключительном этапе масочный режим могут отменить в медицинских заведениях, но в ближайшей перспективе этого не предвидится.С 1 марта в России отменили рекомендации Роспотребнадзора по неполной заполняемости залов театров и кинотеатров, а также концертных залов и музеев. Сняли и аналогичное требование в отношении заведений общепита. При этом масочный режим сохраняется во всех этих заведениях, как и на общественном транспорте. Пока число заболевающих ковидом уменьшается, количество госпитализаций изменяется волнообразно - от резкого спада до такого же резкого скачка. Уровень смертности остаётся всё ещё очень высоким.По мнению столичного градоначальника Сергея Собянина, эпидемическая ситуация в столице постепенно возвращается к норме, и целый ряд медицинских учреждений скоро будут работать в плановом режиме, сняв свою коронавирусную специализацию. Причем чем больше коек освободят коронавирусные больные, тем больше их вернется к оказанию плановой медицинской помощи, в которой нуждаются сотни тысяч москвичей и гостей столицы.