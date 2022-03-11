Кардиологи рекомендуют получать белки из разных продуктов — это снизит риск гипертонии

Американская кардиологическая ассоциация советует выбирать здоровые источники белка — в основном из растений, морепродуктов, нежирных молочных продуктов и постного мяса или птицы.Ученые из США подтвердили, что сбалансированное питание, включающее белок из самых разных источников, может помочь людям снизить риск развития высокого кровяного давления, то есть гипертонии. Новое исследование было опубликовано в Hypertension, рецензируемом журнале Американской кардиологической ассоциации.По данным ВОЗ, гипертониками являются 1,28 миллиарда человек в возрасте 30–79 лет, причем две трети из них живет в странах с низким и средним уровнем дохода. Согласно оценкам специалистов, 46% взрослых с гипертонией не подозревают о наличии у себя этого заболевания. При этом гипертония — одна из ведущих причин смертей во всем мире, поскольку она повреждает систему кровообращения и является важным фактором, провоцирующим сердечные приступы, инсульты и другие заболевания.Ученые подтвердили, что существует прочная связь между плохим качеством питания и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.В руководстве по питанию на 2021 год Американская кардиологическая ассоциация рекомендует людям использовать здоровые источники белка — в основном из растений, морепродуктов, нежирных или обезжиренных молочных продуктов, нежирных мясных нарезок или необработанных форм мяса или птицы. Эксперты советуют съедать от одной до двух порций белка в день.Авторы исследования проанализировали информацию о здоровье почти 12 200 взрослых, проживающих в Китае. Исследование проводилось с 1997 по 2015 год, опросы делались каждые 2-4 года. Средний возраст участников опроса был 41 год, 47% из них были мужчинами.Участникам была присвоена «оценка разнообразия» белка, основанная на количестве различных источников белка из восьми зарегистрированных: цельные зерна, очищенные зерна, обработанное красное мясо, необработанное красное мясо, птица, рыба, яйца и бобовые. Один балл давался за каждый источник белка с максимальным баллом разнообразия 8. Затем исследователи оценили связь начала гипертонии по отношению к баллу разнообразия белка.Исследователи пришли к следующим результатам:Более чем у 35% участников во время наблюдения развилась новая гипертензия.По сравнению с участниками с самой низкой оценкой потребления белка (менее 2 баллов), у участников с самой высокой оценкой разнообразия (4 или выше) риск развития высокого кровяного давления был на 66% ниже.Для каждого из 8 типов белка существовало окно потребления, при котором риск гипертонии был ниже.Люди, которые ели наименьшее количество общего белка, и те, кто ел больше всего белка, имели самый высокий риск нового возникновения гипертонии.«Смысл здоровья сердца заключается в том, что человеку нужна сбалансированная диета с белками из разных источников, а не употребление диетического белка из единственного источника», — подчеркивают авторы исследования.