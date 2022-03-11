Диетолог назвал последствия отказа от чипсов и газировки

Человек, избавившийся на две недели от продуктов с добавлением усилителей вкуса, почувствует себя лучше и уже не сможет вернуться к их употреблению. Такие последствия отказа чипсов и газировки назвала диетолог-нутрициолог Ева Шишова.Ранее стало известно, что компания PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков в России из-за событий на Украине. Так, будет приостановлена продажа Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков.Однако компания продолжит производить товары первой необходимости: молочные продукты и детское питание. Это решение поможет поддерживать 20 тысяч российских сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных рабочих в цепочке поставок, отмечается в заявлении.«Люди, которые страдают от пищевой зависимости от ярких вкусов, солей, усилителей вкусов и так далее без всего этого, конечно, станут здоровее», — считает нутрициолог.