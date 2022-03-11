Диетолог назвал последствия отказа от чипсов и газировки
Ранее стало известно, что компания PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков в России из-за событий на Украине. Так, будет приостановлена продажа Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков.
Однако компания продолжит производить товары первой необходимости: молочные продукты и детское питание. Это решение поможет поддерживать 20 тысяч российских сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных рабочих в цепочке поставок, отмечается в заявлении.
«Люди, которые страдают от пищевой зависимости от ярких вкусов, солей, усилителей вкусов и так далее без всего этого, конечно, станут здоровее», — считает нутрициолог.
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