Вирусолог перечислил болезни-спутники коронавируса

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Из-за снижения иммунитета к коронавирусу могут присоединиться вирусные, бактериальные и грибковые инфекции.«Могут присоединиться другие инфекционные заболевания на фоне ослабления иммунной защиты. Тут и вирусные, и грибковые заболевания, и бактериальные инфекции. Это ухудшает течение, значит и большая опасность для индивидуума, который болеет или уже переболел», — сказал Николай Малышев.Врач объяснил, что заражение коронавирусом может спровоцировать обострение других болезней.«Во время и после коронавируса идет ослабление иммунной защиты организма. Абсолютно здоровых людей, особенно пожилого возраста, нет. Это может привести к ухудшению фоновых заболеваний, что весьма опасно», — отметил инфекционист.