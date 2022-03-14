Вирусолог перечислил болезни-спутники коронавируса

Из-за снижения иммунитета к коронавирусу могут присоединиться вирусные, бактериальные и грибковые инфекции.

«Могут присоединиться другие инфекционные заболевания на фоне ослабления иммунной защиты. Тут и вирусные, и грибковые заболевания, и бактериальные инфекции. Это ухудшает течение, значит и большая опасность для индивидуума, который болеет или уже переболел», — сказал Николай Малышев.

Врач объяснил, что заражение коронавирусом может спровоцировать обострение других болезней.

«Во время и после коронавируса идет ослабление иммунной защиты организма. Абсолютно здоровых людей, особенно пожилого возраста, нет. Это может привести к ухудшению фоновых заболеваний, что весьма опасно», — отметил инфекционист.
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https://doctor.rambler.ru - Добавил validol в категорию Инфекционные болезни

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