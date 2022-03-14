Повышен ли ваш холестерин? 5 самых эффективных способов держать его под контролем

Контролировать уровень холестерина в крови, не допуская его увеличения, важно для поддержания здоровья сердечнососудистой системы, защиты от инсульта и сердечного приступа.Повышенный холестерин в крови известен как гиперхолестеринемия. Данное состояние может привести к различным осложнениям со здоровьем, таким как повышенный риск сердечнососудистых заболеваний, цереброваскулярных заболеваний, эректильной дисфункции, других. Говоря о тех способах, которые наиболее эффективно помогают держать уровень холестерина под контролем, медики выделяют следующие практики.Следить за питанием. Поддерживать здоровый уровень холестерина в крови эффективно позволяют диеты, которые специально разрабатывались для сердца. Их общий принцип – упор на богатую витаминами и минералами пищу с низким содержанием жира, натрия, сахара и простых углеводов. Также важно избегать чрезмерного употребления обработанных пищевых продуктов и красного мяса.Двигаться. Наша двигательная активность напрямую влияет на уровень холестерина: малоподвижный образ жизни может значительно увеличить риск гиперхолестеринемии. Минимальный уровень аэробных нагрузок (движений, ускоряющих на время дыхание и сердцебиение) должен оставлять 150 минут в неделю.Отказ от курения. От увеличения риска остеопороза и эректильной дисфункции до повреждения здоровья кожи – курение называется учеными основной причиной различных осложнений со здоровьем, включая повышенный холестерин в крови. Если ваш уровень холестерина уже выше нормы, убедитесь, что вы держитесь подальше от курения ради своего сердца и общего состояния здоровья.Контроль веса. Держать вес под контролем необходимо, поскольку лишние килограммы могут быть фактором появления у вас гиперхолестеринемии. Два ключевых условия сохранения здорового веса: отсутствие привычки злоупотреблять калориями, вредной едой, а также достаточная повседневная физическая активность.Обращение к врачу. В некоторых случаях проблема повышенного холестерина может быть генетической или быть следствием определенного состояния здоровья – эти проблемы требуют вмешательства специалиста. В любом случае взрослым людям следует знать свой личный уровень холестерина, периодически проверять его и консультироваться с врачом, если происходит его увеличение.