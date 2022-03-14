Тошнота в дороге: как бороться с укачиванием

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Теория гласит, что проблемы с укачиванием появляются из-за того, что органы чувств начинают посылать в мозг разную информацию.Многие люди страдают от укачивания во время поездок на разных видах транспорта, что сопровождается такими симптомами как головокружение, дурнота, тошнота и рвота. Но пока нет единого мнения, почему некоторые люди могут спокойно переносить дорогу, а для других путешествия превращаются в настоящее испытание.Существуют две теории, которые примерно объясняют причину проблемы.Теория сенсорного конфликта говорит о том, что людей укачивает из-за нашей собственной системы равновесия, которая зависит не только от одного органа. То, что люди видят и ощущают объединяется с информацией от вестибулярного центра, располагающегося во внутреннем ухе. Вся полученная информация помогает системе равновесия работать корректно.Если же информация от человеческих глаз, внутреннего уха и осязания не совпадает, этот диссонанс может вызывать чувство неустойчивости и потери равновесия. Эксперты считают, что морская болезнь именно несоответствием информации, получаемой от разных органов чувств. Глава и внутреннее ухо сообщают телу, что оно движется, хотя на самом деле оно неподвижно.Чем меньше сенсорных несоответствий человек испытывает в дороге, тем меньше его укачивает. Например, поездка в автомобиле по гладкой и прямой дороге вызывает меньше сенсорного дискомфорта, чем по извилистой дороге с большим количеством выбоин.Данная теория считается самой убедительной, хотя ученые все еще пытаются разобраться в механизмах мозга, вызывающих укачивание.Альтернативная теория предполагает, что проблема заключается в контроле осанки. Согласно ей, укачивание возникает не только из-за несоответствия сенсорной информации.К сенсорному диссонансу добавляется отсутствие возможности менять позу тела. Действительно, во время поездок далеко не всегда есть возможность передвигаться на собственных ногах. Но у этой теории, по словам ученых, пока мало доказательств.Причин укачивания может быть слишком много, но то, насколько хорошо работают системы зрения и вестибулярный цент человека, оказывают влияние на его самочувствие в дороге. Некоторые заболевания, например, мигрень или внутреннего уха – Болезнь Меньера, повышают вероятность укачивания.На симптомы также влияют возраст и пол человека. Некоторые исследования показывают, что пик недуга приходится на возраст в районе 9–10 лет и чаще всего встречается у женщин.Многие люди также говорят, что не испытывают тошноты, когда они находятся за рулем. Возможно, это связано с тем, что водители лучше предвидят движение транспортного средства и получают больше времени на обработку информации. В это же время, пассажиры получают информацию о повороте автомобиля уже в процессе происходящего.Ученые советуют людям, которые страдают от укачивания, попытаться уменьшить несоответствия сенсорной информации. Например, запрещается читать или смотреть фильмы в машине, потому что это приводит к несоответствию между визуальной информацией и нашими ощущениями. Эксперты советуют побольше смотреть в окно во время дороги.Это позволит уменьшить тошноту, поскольку визуальная информация будет больше соответствовать данным от вестибулярного центра. Такой же метод будет работать и на воде, а также в поезде – необходимо сосредотачивать внимание на проплывающих мимо пейзажах.Кроме этого, эксперты рекомендуют не слишком наедаться перед дорогой, не проветривать автомобиль и не делать много остановок.Если же этих советов окажется недостаточно, путешественникам лучше принять лекарства от укачивания. Медикаменты снижают активность в части мозга, отвечающем за равновесие или уменьшают количество сигналов, которые мозг посылает в кишечник, что останавливает тошноту или рвоту.