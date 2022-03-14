Врач назвал необычную причину инсульта

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Врач-невролог Александр Евдокимов рассказал, что может быть причиной инсульта.По мнению врача, проблемы с костно-мышечной системой и соединительной тканью, так называемая дорсопатия, может увеличивать риск возникновения инсульта на 30%."Важной историей по инсульту являются проблемы в шейном отделе позвоночника. Это, наверно, процентов на 30 способствует риску по инсульту. Остеохондроз сейчас редко ставят как диагноз, не используется это слово. Скорее дорсопатия. Но по сути проблемы в шейном отделе позвоночника хронического толка особенно повышают риск инсультов минимум на 30%, а может даже и выше".Как объяснил врач, проблема может появиться на фоне стресса."Стресс через что реализуются? Через мышечные спазмы прежде всего. То есть идет мощный мышечный спазм, кровоток еще сильнее страдает, и возникают причины для острого нарушения мозгового кровообращения. Так что шейный остеохондроз большое значение имеет".