Незамужние и умные женщины имеют проблемы с карьерой

Наличие ума и отсутствие супруга представляют опасность для развития карьеры молодой женщины. К такому неожиданному выводу пришли ученые из Университета Джорджа Вашингтона.Социологам и собственно самим женщинам хорошо известно, что у работающих мам всегда было множество проблем в карьере, причём даже во времена до пандемии. И вот теперь установлено, что одинокие женщины, обладающие аналитическим складом ума, по какой-то причине с большей вероятностью считаются непригодными для занятия руководящих должностей, по сравнению с замужними ровесницами или одинокими мужчинами. Учёные провели исследования восприятия одиноких людей в различных коллективах. Они опросили 300 респондентов, попросив их высказать мнения о некоей вымышленной женщине по имени Энн и вымышленном мужчине по имени Тим.Если респондентам говорили, что Энн любит путешествовать со своими друзьями, то её реже рекомендовали для продвижения по карьерной лестнице, чем когда звучала информация о том, что эта женщина предпочитает путешествовать с мужем и детьми. А вот если Тим путешествовал один или с женой и своими отпрысками, то никаких угроз для его карьеры оба варианта не представляли.В ходе второго эксперимента оценивались карьерные перспективы 600 человек со степенью МВА. Молодые одинокие женщины, блестяще справившиеся с собеседованием и впоследствии проявившие аналитический талант, почему-то чаще терпели неудачу в карьере, чем женатые и одинокие мужчины, замужние женщины и даже одинокие женщины, у которых не было особых аналитических навыков. А всё потому, что эти аналитические навыки воспринимаются как чисто мужские. Умная женщина до сих пор считается какой-то аномалией, общество полагает, что аналитические таланты должны быть присущи только сильному полу, а женщинам следует рожать детей.