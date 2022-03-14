Можно ли есть бананы после аппендицита
Можно ли бананы после операции удаления аппендикса? Часто задают этот вопрос. Неясна только причина интереса именно к бананам. Опасность бананов для кишечника и аппендикса в частности — распространенный миф. А после операции уже и аппендикса никакого нет. На что они должны воздействовать?
Как скоро после операции можно есть бананы?
Первые сутки пациент не ест и не пьет — только смачивает губы водой, чтобы те не высохли. На следующие сутки допустимо пить воду без газа. Затем в рацион добавляют жидкие пюре и супы, легкую пищу.
Свежие и сырые фрукты советуют употреблять не сразу, а спустя две недели. Это касается и бананов. Сначала лучше употреблять плоды в виде пюре. После окончательного восстановления организма можно есть бананы в разумных количествах без ограничений. На выздоровление и возвращение к прежней диете уходит примерно месяц.
Что будет, если съесть банан после удаления аппендикса?
Зависит от того, сколько и как скоро. В любых вопросах питания после операции лучше проконсультироваться с лечащим врачом.
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