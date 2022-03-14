Пьянство в ранней молодости может способствовать развитию рака в будущем

О том, что злоупотребление алкоголем провоцирует развитие многих опасных заболеваний, включая рак, известно давно. Ученые из Австралии выяснили, что такие последствия могут иметь даже привычки бурной молодости, которые давно остались в прошлом.В своем исследовании специалисты из Мельбурнского университета проанализировали данные проспективного исследования рака, в котором участвовали 22 756 женщин и 15 701 мужчины с 1990 по 1994 годы.Ученые распределили добровольцев на несколько групп в зависимости от уровня потребления алкоголя в разном возрасте. Тяжелым пьянством считалось шесть стандартных порций спиртного и больше. Во время наблюдения злокачественные новообразования были диагностированы у 2303 участников. Чаще всего у женщин выявлялся рак молочной железы (64%), у мужчин — колоректальный рак (31%)Потребление алкоголя было связано с повышенным риском онкозаболеваний во всех в группах по сравнению с теми, кто никогда не пил спиртного. Однако самая сильная связь была обнаружена у мужчин и женщин, которые много выпивали в возрасте 20 лет и постепенно сокращали количество потребляемого алкоголя. Эта ассоциация стала несколько слабее, когда из выборки были исключены курильщики.«Мы десятилетиями знали, что алкоголь не безвреден, но эти данные дополняют данные о значительной опасности пьянства в раннем взрослом возрасте», — сообщили авторы исследования.