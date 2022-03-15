Как справиться с головной болью без лекарств

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Головная боль называется цефалгией. Хронизация головной боли - это мигрень, которая бывает с аурой и без. Как правило, головная боль, если это кратковременный эпизод, связана с переизбытком крови в сосудах головного мозга. В этом случае, безусловно, можно использовать спазмолитические препараты, миорелаксанты, чтобы купировать болевой синдром.Правильное лечение головной боли состоит из нескольких этапов. Первый - лечение обезболивающим. Второй - НПВС (нестероидные противовоспалительные средства) плюс миорелаксанты. Третий - группа триптанов, которая используется при мигрени.Из немедикаментозных способов - это использование так называемого охлаждающего пластыря, либо охлаждающего компресса на лобной части головы, акупунктура (но стоит помнить, что это альтернативная медицина).Также есть ряд методик классического массажа и мануальной терапии. Но нужно понимать, что если это однократный эпизод боли (скажем, раз в месяц), он не представляет опасности, особенно если это связано со сменой погоды, стрессовым фактором. Но если это постоянная головная боль с сильной интенсивностью, человеку нужно проводить обследование в виде МРТ головного мозга, сдавать общие анализы крови, консультироваться с врачом-неврологом для подбора терапии.Лечение немедикаментозное возможно только в том случае, если это только кратковременный эпизод боли с небольшой интенсивностью. Во всех остальных случаях оно должно сопровождаться лекарственной терапией.Важно, что чем дольше человек терпит головную боль, тем сложнее будет от нее избавиться. Головная боль должна быть купирована как можно скорее.