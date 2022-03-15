Два популярных вида продуктов замедляют метаболизм и вынуждают полнеть

Если у вас вялый метаболизм, вы быстрее набираете вес, и некоторые продукты усугубляют данную проблему.Метаболизм – это совокупность всех химических процессов в организме, включая, например, поддержание важных функций (сердцебиение, терморегуляция), выработку энергии или накопление и поддержание мышечной массы. Если вы обладаете активным или быстрым метаболизмом, то быстро сжигаете калории и, следовательно, имеете больше шансов сохранить стройную, подтянутую фигуру. Но если метаболизм замедленный, то преображение пищевых калорий в энергию происходит менее эффективно и человек, как правило, становится склонным к быстрому набору веса.Специалисты констатируют, что существуют как минимум два популярных вида продуктов, которые могут замедлять метаболизм и вынуждают полнеть.Белая мука. Она является продуктом высокой степени переработки: при ее изготовлении пшеница лишается всех питательных веществ, таких как пищевые волокна или антиоксиданты. Конечный продукт этого процесса – мука – содержит крайне низкое количество питательных веществ. Переваривание такого продукта происходит очень быстро, организм не получает нужной пищеварительной нагрузки, что не позволяет метаболизму быть активным.Омега-6 жирные кислоты. Известно, что существуют полезные жирные кислоты омега-3: они оказывают защитное действие на сердце и кровеносные сосуды. Однако с похожими по звучанию омега-6 жирными кислотами дело обстоит иначе. Данный вид жирных кислот содержится в большом количестве в продуктах животного происхождения, таких как колбаса и мясо, а также в выпечке, сладостях. Медики предупреждают: жирные кислоты омега-6 при избыточном потреблении способствуют воспалению в организме, вынуждают полнеть, способствуют резистентности к инсулину, усиливая подверженность диабету 2 типа.