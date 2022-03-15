Названы способы борьбы с жиром на животе после 50 лет

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Американские диетологи назвали способы, помогающие избавиться от жира в области живота после 50 лет.По словам диетолога Мишель Фулсуксомбати, с возрастом необходимо стремиться к увеличению количества клетчатки в рационе до 21-30 граммов в сутки. Среди прочего, это помогает и при борьбе с жиром на животе.Диетолог Шэрон Пуэлло советует уменьшить потребление сахара и вместо полуфабрикатов есть побольше свежих продуктов. Еще одна полезная привычка — включать в свое меню рыбу хотя бы дважды в неделю. Это, по мнению Пуэлло, поспособствует уменьшению воспалительных процессов в организме, мешающих избавиться от жира в области живота.Диетолог Саманта Куган рекомендует пить больше воды.