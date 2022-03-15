Как избавиться от диабета второго типа? Ученые предложили простую стратегию

Международная группа экспертов на собрании Европейской ассоциации по изучению диабета представила свое видение стратегии лечения сахарного диабета второго типа.

Речь идет о похудении. По данным ученых, снижение веса даже на 15 процентов позволит замедлить развитие сахарного диабета второго типа и уменьшить осложнения. В некоторых случаях болезнь можно обратить вспять, говорится в исследовании.

Главное - избавиться от ожирения, если оно есть. Кроме снижения уровня сахара в крови при грамотном избавлении от веса есть другие преимущества. Речь идет об ожирении печени, апноэ во сне, артрите, гипертонии и повышенном холестерине. Снижение веса позволяет значительно снизить эти негативные факторы.

Авторы приводят в пример результаты нескольких исследований. Например, одно их них провели в 49 клиниках Великобритании. По данным экспертов, у 70 процентов пациентов с диабетом второго типа, которые весили в среднем сто килограммов и сбросили 15 и более килограммов, уже через два года отмечалась ремиссия.

Наличие жировых отложений является главным фактором развития диабета второго типа, утверждают ученые. И дело не только в весе, нужно обращать внимание на талию. Увеличение окружности талии, то есть жир на животе, необходимо отнести к прямым признакам инсулинорезистентности. Как и гипертонию, как и жировую болезнь печени.

Классические признаки сахарного диабета второго типа:

постоянная сухость во рту,
постоянное чувство жажды,
сухость кожи и зуд,
плохое заживление ран,
слабость и потливость.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь