Коронавирус стал намного менее опасней гриппа

Коронавирусная инфекция теперь имеет летальность намного ниже гриппа, как показал анализ правительственной статистики из Великобритании. Это связано с умеренной природой болезни, которую вызывает штамм Омикрон.За счёт более мягкого течения коронавирусной инфекции, вызываемой штаммом Омикрон, коронавирус теперь менее смертоносен, чем грипп на территории Англии. Этому также способствует очень высокий уровень коллективного иммунитета. Правительственная статистика показывает, что летальность коронавируса составляла 0,2% перед появлением Омикрона. Но с тех пор она сократилась в 7 раз и сейчас равняется 0,03%, а это значит, что ковид убивает одного из каждых 3 300 заразившихся.Для сравнения, летальность сезонного гриппа колеблется в пределах от 0,01% до 0,05%. Следовательно, оба этих вируса не представляют одинаковой угрозы. Эксперты полагают что коронавирус может быть еще менее смертоносен, чем грипп. Впрочем, эта ситуация может измениться, если на сцену выйдет более мутационная и опасная версия.В самой Англии после заметного спада заболеваемости цифры вновь поползли вверх. Если в конце февраля, когда снимались все коронавирусные ограничения, средняя недельная заболеваемость составляла 35 000 человек в сутки, то теперь средний показатель за 7 дней составляет уже 55 000 человек ежедневно. Увеличиваются показатели госпитализаций и даже смерти. При этом власти не считают это новой вспышкой, а продолжают распространять бустерные вакцины среди населения – к примеру, ими уже охвачено более 65% подростков старше 12 лет.