Два признака необратимого повреждения печени

Печень является «молчаливым» органом, и на первых стадиях заболевания могут вообще не проявляться. В запущенных случаях нарушения в работе этого органа становятся очевидными, сообщили британские медики.Жировой гепатоз или неалкогольная жировая болезнь печени — болезнь, при которой в печени наблюдается избыточное накопление жиров (в основном, триглицеридов). В норме в ней есть некоторое количество жира, но при воздействии патологических факторов баланс между синтезом и утилизацией жиров нарушается. Содержание триглицеридов при НАЖБП может достигать 40 процентов от массы печени (при норме около 5 процентов).Медики из Великобритании отмечают, что люди с жировым гепатозом на ранних стадиях заболевания не имеют вообще никаких симптомов, а ближе к развитию цирроза они начинают проявляться и становятся видны невооруженным глазом.Как говорится в статье, опубликованной в Daily Express, на наличие цирроза печени указывают носовые кровотечения и пожелтевшие белки глаз. Кожа больного (особенно при холестатическом циррозе) может быть желтушной (желтуха нарастает с прогрессией цирроза). Желтая окраска склер, кожи, темная моча, белый стул - признаки того, что происходит сбой с оттоком желчи, которую производит печеньКак отмечают российские медики, на более поздней стадии присутствуют нарушения со стороны ЖКТ: рвота с кровянистым содержимым, диарея, белый стул, непереносимостьжирной пищи.Тупые, ноющиеболи в правом подреберье являются классическим симптомом цирроза. Их появление связано с увеличением размеров печени.Начинается кожный зуд, который может стать невыносимым. Часто причина - накопление желчных кислот под кожей, которые раздражают рецепторы и провоцируют кожный зуд.Когда печень не в порядке, гормоны плохо утилизируются, и начинают расширяться мелкие подкожные сосуды. Появляются сосудистые звездочки. Еще одним симптомом проблем могут стать ксантелазмы - желтоватые бляшки на веках, связанные с отложением холестерина под кожей.