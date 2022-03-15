Названы самые эффективные способы по борьбе с бессонницей
По ее мнению, сперва необходимо прекратить пользоваться лекарственными средствами, которые обещают победу над недугом. Для лечения бессонницы отлично помогут и домашние средства, считает Марият.
Первым делом диетолог упомянула так называемый “душ Алексеева”. В пояснении она добавила, что это стандартный душ, только с более сильным напором. Высокая скорость струй создаст эффект гидромассажа, который расслабит все ткани на теле.
Следом Марият посоветовала воспользоваться скакалкой для более крепкого сна. В качестве доводов она привела детей, который любят прыгать на батуте. По мнению звездного диетолога, природа человека устроена так, что нам требуется движение, на что иногда совсем не хватает времени после бурного рабочего дня. Скакалка в этом деле отлично поможет.
В завершении Марият отметила положительный эффект против бессонницы после виброгимнастики и дыхательных упражнений.
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