Названы самые эффективные способы по борьбе с бессонницей

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Бессонница является довольно распространенным заболеванием современного человека, распространение которого растет из года в год. Согласно статистике, инсомнией страдает порядка 30 процентов мужского населения планеты и более 37 процентов женского. Для последних недуг представляет большую угрозу, так как значительно вредит красоте. Марият Мухина, которая выдает советы и рекомендации по теме диетологии и косметологии многим звездам отечественной эстрады, рассказала, как побороть бессонницу.По ее мнению, сперва необходимо прекратить пользоваться лекарственными средствами, которые обещают победу над недугом. Для лечения бессонницы отлично помогут и домашние средства, считает Марият.Первым делом диетолог упомянула так называемый “душ Алексеева”. В пояснении она добавила, что это стандартный душ, только с более сильным напором. Высокая скорость струй создаст эффект гидромассажа, который расслабит все ткани на теле.Следом Марият посоветовала воспользоваться скакалкой для более крепкого сна. В качестве доводов она привела детей, который любят прыгать на батуте. По мнению звездного диетолога, природа человека устроена так, что нам требуется движение, на что иногда совсем не хватает времени после бурного рабочего дня. Скакалка в этом деле отлично поможет.В завершении Марият отметила положительный эффект против бессонницы после виброгимнастики и дыхательных упражнений.