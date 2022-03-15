Как определить наличие сахарного диабета по необычному привкусу во рту

Как сообщили ученые из Кливлендской клиники, на развитие сахарного диабета может указывать постоянный сладковатый привкус во рту.Этот симптом говорит о повышении уровня сахара в крови и является предвестником диабета. По мере развития диабета у человека наблюдаются нарушения в работе поджелудочной железы. Одновременно нарушается чувствительность к инсулину, либо же его производится недостаточно. В крови повышается концентрация глюкозы, что приводит к появлению во рту сладковатого привкуса.Гликогевзия — состояние, которое характеризуется появлением сладкого вкуса во рту без раздражителя. Может наблюдаться при стрессе, эйфории, панкреатите, холецистите, поражении тройничного и лицевого нерва. Иногда появляется при диабете. Некоторые больные сахарным диабетом первого типа именно на этот симптом ориентируются при введении инсулина и других сахароснижающих средств.Сахарный диабет I и II типа имеют разные механизмы развития. Причины развития СД I типа связаны, как отмечают медики, с наследственностью и вирусными инфекциями. Начинается заболевание в детском или молодом возрасте. У таких пациентов инсулин вообще не вырабатывается, поэтому они вынуждены вводить его с помощью шприца или специальной помпы.При сахарном диабете II типа начало заболевания связано с нарушением обмена веществ. Поджелудочная железа вырабатывает достаточное количество инсулина, но он не помогает тканям усваивать глюкозу. Чаще всего это связано с невосприимчивостью клеток тканей к инсулину. Факторы риска - наследственность, возраст, ожирение.Причины сладкого привкуса во рту могут быть связаны со стрессами и, как следствие, выделением большого количества адреналина, способствующего повышению сахара в крови. Адреналин стимулирует секрецию инсулина, который помогает клеткам быстро усваивать глюкозу. После того, как стресс проходит, содержание глюкозы в крови приходит в норму.