Специалист рассказала о вреде горячего душа

Специалист по уходу за кожей Амадин Иснард предупредила об опасности горячего душа для кожи лица.

Медик отметила, что некоторые люди предпочитают умывать лицо прямо во время принятия душа. По ее словам, в этом нет ничего страшного, но только при условии, что вода не обжигающе горячая.

Дело в том, что слишком высокая температура воды ослабляет и травмирует кровеносные сосуды кожи. Кроме этого, под воздействием горячей воды кожа становится более сухой. Иснард рекомендует умываться теплой или прохладной водой.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил lavrentiya в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь