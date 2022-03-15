Пожилым людям рекомендовали не отказываться от масок

Лицам старшего возраста и имеющим хронические заболевания лучше не отказываться от масок даже после официальной отмены масочного режима. Такое мнение высказал врач-инфекционист Николай Малышев.С сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье, а также в ряде других регионов нашей страны снимаются последние ограничения по коронавирусу. В частности, это касается масочного режима в общественном транспорте, в больницах и поликлиниках, в торговых центрах и в других местах публичного доступа. Отныне носить маски более не требуется по закону, но всё равно рекомендуется, поскольку заболеваемость коронавирусом продолжается. Хотя ситуация с пандемией в России стабилизировалась, это не значит, что заболеть COVID-19 больше нельзя.Следовательно, наиболее уязвимым категориям граждан всё-таки лучше носить маски, так как их использование намного снижает вероятность заражения. Такую рекомендацию высказал доктор Малышев. Коронавирус, вызываемый штаммом Омикрон, как правило, протекает в умеренной форме. Но у людей пожилых и с хроническими заболеваниями, обладающих ослабленной иммунной системой, этот вирус может спровоцировать тяжелые осложнения. В конце концов, каждый день в нашей стране продолжают умирать сотни людей от коронавируса, и лишь вчера это число опустилось впервые ниже 600.Пока о завершении пандемии в России и мире говорить рано, но заболеваемость значительным образом сокращается. Ситуация может измениться, если появится ещё какая-то опасная мутация COVID-19 вроде Дельта-штамма. Напомним, что этот предшественник Омикрона спровоцировал самую тяжелую ситуацию в России, когда суточная смертность в некоторые дни превышала 1 400 в день.