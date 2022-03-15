Всего 10 минут общения с собакой уменьшают тревогу и депрессию
В своей публикации специалисты Университета Саскачевана отметили, что в клинической практике канистерапия применяет несколько десятилетий, однако ее эффективность очень мало исследована. Ученые решили проверить, насколько общение с обученной собакой может уменьшить симптомы тревоги и депрессии у людей, которые находятся в стрессовой ситуации.
Исследование проводилось в в отделении неотложной помощи больницы Королевского университета, где много лет действует программа канистерапии. Ученые отобрали две группы пациентов, в одной из них 97 добровольцев каждый день минимум 10 минут общались с собакой. Еще 101 человек был включен в контрольную группу для сравнения.
Симптомы тревоги, депрессии и общее самочувствие пациентов из первой группы измерялись с помощью шкалы Эдмонтонской системы оценки до сеанса канистерапии, сразу после и спустя 20 минут. Ученые сравнили результаты и выяснили, что у всех добровольцев, которые общались с собакой, значительно снизился уровень тревожности и уменьшились симптомы депрессии.
Что особенно важно, от регулярных занятий общее самочувствие пациентов также улучшилось, болевые ощущения уменьшились. Исследователи специально изучили все обезболивающие препараты, назначенные участникам и убедились, что этот эффект был достигнут именно благодаря канистерапии.
«Люди обращаются в отделение неотложной помощи в первую очередь из-за боли, и связанное с этим беспокойство может усугубить ситуацию из-за стрессовых факторов окружающей среды, таких как яркий свет и длительное время ожидания. Взаимодействие с собакой может помочь ему пережить эти испытания и оказать серьезную поддержку», — считают авторы исследования.
Ранее американские ученые выяснили, что владельцы собак гораздо легче пережили самые темные времена пандемии: они реже чувствовали подавленность, их показатели депрессии были ниже по сравнению с теми, кто еще не обзавелся питомцем. Владельцы собак также сообщили, что четвероногие друзья помогли им справиться с эмоциональным стрессом (91% респондентов) и поддерживать физическую активность (96%) благодаря ежедневным прогулкам.
Ученые также обнаружили, что владельцы собак стали гораздо теплее относиться к своим питомцам. Они начали уделять им больше внимания и заботы, поскольку тяжелые события позволили им заново оценить роль собак в своей жизни.
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