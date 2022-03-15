Кардиолог Кореневич рассказала, что делать, если сердце бьется слишком сильно

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Если вам кажется, что сердце уже не просто стучит, а колотится в груди — и причина тому вовсе не радостное волнение, то стоит послушать советы кардиолога — что делать в такой ситуации?«Чувствую, как бьется сердце», «Сердце вдруг стало стучать быстро, дыхание перехватывает» — с такими жалобами нередко обращаются пациенты к кардиологу. Причем, появляются такие ощущения не после пробежки или другой физической нагрузки, а в состоянии покоя. Что же делать, если возможности сразу обратиться за медпомощью нет, разъясняет врач-кардиолог.- В первую очередь, надо успокоиться и померить частоту пульса и показатели артериального давления, — рассказала Анна Кореневич. — От этого будет зависеть вся тактика последующих действий. Если у вас пульс в пределах 90-120 и нормальное артериальное давление, то в этом случае делать ничего не нужно, только успокоиться.Врач советует применить релаксирующие техники, дыхательную гимнастику, медитации, или очень полезную методику расслабления Эдмунда Джекобсона — эффективный комплекс упражнений быстрой релаксации.- Если у вас давление повышенное, то стоит принять любой препарат группы бета-блокаторов, — рекомендует врач-кардиолог Анна Кореневич. — Если давление пониженное, то надо лечь горизонтально и поднять ноги, также пить больше жидкости.При пульсе не выше 90-120 ударов в минуту и нормальном давлении можно ничего не предпринимать. Главное — успокоиться.- Некоторые пациенты чувствуют сердцебиение даже при пульсе 60-70-80 ударов в минуту в состоянии покоя. Это означает, что у человека психоэмоциональное перенапряжение, — поясняет врач. — Лекарства и врачи здесь особо помочь не могут. Надо просто самостоятельно работать со своими эмоциями. Тут помогут успокоительные средства — любые.И очень важен уход от стресса, рекомендует эксперт.- Важно обратить внимание на информационный поток, который идет к вам, — говорит кардиолог. — Его нужно гасить, его нужно прерывать. Я советую не смотреть никакие новости — от слова «совсем». Смотрите развлекательные передачи, добрые фильмы, читайте хорошие книги.Кардиолог напоминает, что важно измерять пульс в состоянии покоя.- Если вы ходите, двигаетесь, пульс 120 — это норма, и делать в таком случае ничего не надо, — отмечает Анна Кореневич.Ранее врач-терапевт Елена Черненко рассказала, что на самом деле нужно делать, если подскочило давление — ходить или лежать. Многие уверены, что стоит дать небольшую физическую нагрузку организму, если показатели на тонометре повысились. Но это очень опасное заблуждение, считает эксперт.