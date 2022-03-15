Назван витамин, избыток которого провоцирует судороги, проблемы с кровотоком и нервами

Принимать витамины без назначений врача — занятие довольно рискованное. Ведь перенасыщение может быть в разы хуже недостатка, напоминают врачи.На витринах аптек — обилие витаминов в красивых разноцветных баночках. Они продаются в виде капсул, таблеток, жидких капель и растворимых «шипучек». Когда мы покупаем необходимые нам лекарства, то фармацевты предлагают приобрести какую-либо добавку, мол, дозировка безопасная, а для иммунитета только польза.Однако работники аптек не совсем правы: дозировка той же самой шипучки действительно может быть безопасной, но вот в каком количестве человек будет ее пить? Ведь некоторые до сих пор руководствуются принципом: «Чем больше, чем лучше». Плюс неизвестно, какие у человека есть хронические заболевания, в каком состоянии его организм, ведь вполне вероятно, что у него уже есть небольшой избыток какого-то элемента, а «безобидная» добавка только добавит масла в огонь.Избыток любого витамина или минерала может сильно навредить вашему организму, предупреждают британские медики. Их цитирует издание Express. Так, оказать токсическое воздействие на организм может витамин В6.Этот витамин играет важную роль в процессе функционирования нервной системы, регулировании сахара в крови, оптимального сочетания в организме белков и жиров. Он также необходим для здоровья кожи и нормальной работы ЖКТ.«Витамин В6 в виде добавки считается перспективным для лечения тошноты, вызванной беременностью, но принимать его можно только после консультации врача», — пояснили ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения.Дело в том, что большинство из нас получают необходимую дозировку витамина В6 вместе с пищей. В зоне риска пострадать от дефицита — люди с определенными хроническими заболеваниями и те, у кого есть нехватка витамина В12, но это все тоже крайне индивидуально.Когда человек самостоятельно принимать добавки с витамином В6, то он может серьезно навредить своему здоровью. Избыток этого витамина может привести к повреждению нервов, что спровоцирует периферическую сенсорную нейропатию — заболевание, при котором нарушается чувствительность. Проявляется болью в пораженном участке, судорогами, мышечной слабостью и затруднением движений. Такое состояние может также спровоцировать и другие серьезные патологии — проблемы с пищеварением, кровотоком, мочеиспусканием.«В большинстве случаев признаки токсического воздействия витамина В6 можно обратить. Стоит только отменить добавки. Однако иногда человек еще долго страдает от последствий», — заключили эксперты.Витамин В6 можно найти в привычных продуктах. Тогда добавки вам точно не понадобятся.Список выглядит так:грецкие орехи, фундук;шпинат;батат;морковь;цветная и белокочанная капуста;помидоры;клубника, черешня;апельсины и лимоны;авокадо;молочные продукты;куриная печень;яйца.