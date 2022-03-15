Назван витамин, избыток которого провоцирует судороги, проблемы с кровотоком и нервами
На витринах аптек — обилие витаминов в красивых разноцветных баночках. Они продаются в виде капсул, таблеток, жидких капель и растворимых «шипучек». Когда мы покупаем необходимые нам лекарства, то фармацевты предлагают приобрести какую-либо добавку, мол, дозировка безопасная, а для иммунитета только польза.
Однако работники аптек не совсем правы: дозировка той же самой шипучки действительно может быть безопасной, но вот в каком количестве человек будет ее пить? Ведь некоторые до сих пор руководствуются принципом: «Чем больше, чем лучше». Плюс неизвестно, какие у человека есть хронические заболевания, в каком состоянии его организм, ведь вполне вероятно, что у него уже есть небольшой избыток какого-то элемента, а «безобидная» добавка только добавит масла в огонь.
Избыток любого витамина или минерала может сильно навредить вашему организму, предупреждают британские медики. Их цитирует издание Express. Так, оказать токсическое воздействие на организм может витамин В6.
Этот витамин играет важную роль в процессе функционирования нервной системы, регулировании сахара в крови, оптимального сочетания в организме белков и жиров. Он также необходим для здоровья кожи и нормальной работы ЖКТ.
«Витамин В6 в виде добавки считается перспективным для лечения тошноты, вызванной беременностью, но принимать его можно только после консультации врача», — пояснили ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения.
Дело в том, что большинство из нас получают необходимую дозировку витамина В6 вместе с пищей. В зоне риска пострадать от дефицита — люди с определенными хроническими заболеваниями и те, у кого есть нехватка витамина В12, но это все тоже крайне индивидуально.
Когда человек самостоятельно принимать добавки с витамином В6, то он может серьезно навредить своему здоровью. Избыток этого витамина может привести к повреждению нервов, что спровоцирует периферическую сенсорную нейропатию — заболевание, при котором нарушается чувствительность. Проявляется болью в пораженном участке, судорогами, мышечной слабостью и затруднением движений. Такое состояние может также спровоцировать и другие серьезные патологии — проблемы с пищеварением, кровотоком, мочеиспусканием.
«В большинстве случаев признаки токсического воздействия витамина В6 можно обратить. Стоит только отменить добавки. Однако иногда человек еще долго страдает от последствий», — заключили эксперты.
Витамин В6 можно найти в привычных продуктах. Тогда добавки вам точно не понадобятся.
Список выглядит так:
грецкие орехи, фундук;
шпинат;
батат;
морковь;
цветная и белокочанная капуста;
помидоры;
клубника, черешня;
апельсины и лимоны;
авокадо;
молочные продукты;
куриная печень;
яйца.
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