Офтальмолог предупредила о возможности лишиться глаза из-за туши
«Тогда глаз краснеет, слезится, снижается острота зрения, глазная поверхность становится рыхлой. Когда добавляется еще аллергический компонент, присоединяются зуд, жжение. Это значительно снижает качество жизни и требует длительного лечения, в пределах нескольких недель. Когда к таким токсикоаллергическим реакциям добавляется ношение контактных линз, тогда мы видим очень тяжелые осложнения, вплоть до потери глаза»
Подобные реакции могут нарушать защитную функцию поверхности глаза, что повышает риск проникновения микроорганизмов. Линза способствует их размножению, из-за чего может воспалиться роговица глаза. Это заболевания называется кератит.
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