Назван способ быстро похудеть без вреда для организма
Она предложила избегать употребления углеводов, так как они влияют на уровень инсулина. Диетолог посоветовала употреблять не более 50 граммов углеводов в сутки.
Как отметила Ульянова, основу всего рациона должны составлять продукты, преимущественно состоящие из белка, — мясо, рыба и яйца. Также допустимы жиры и продукты с углеводами, не влияющими на уровень инсулина: оливки, шпинат, грибы, проростки, сельдерей, огурцы, руккола, салат латук, спаржа, цукини и цветная капуста.
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