Если рядом нет тонометра: эти 3 симптома подскажут, что ваше давление зашкаливает

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Высокое давление приводит к инсультам и инфарктам, однако у большинства людей оно внешне никак не проявляется. Точно сказать о нем можно только с помощью тонометра. Однако есть 3 общих симптома, при которых можно его заподозрить.Высокое артериальное давление часто не имеет симптомов, поэтому многие люди с гипертонией просто не знают о своей болезни и рисках для здоровья. Артериальное давление определяется двумя показателями. БОльший показывает систолическое давление — это сила, с которой сердце перекачивает кровь по всему телу. Меньший показатель говорит о диастолическом давлении — оно показывает сопротивление току крови в сосудах.«Показания артериального давления между 120/80 мм рт.ст. и 140/90 мм рт.ст. могут означать, что вы подвержены риску развития высокого кровяного давления, если не предпримете шаги, чтобы держать свое давление под контролем», — сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).Но можно ли без тонометра понять, что с давлением что-то не так? По словам специалистов клиники Mayo, у большинства людей с высоким кровяным давлением нет никаких признаков или симптомов, даже если показатели давления достигают критического уровня. Тем не менее, как говорят врачи, у некоторых людей с высоким давлением могут быть симптомы, которые нельзя оставлять без внимания.головные боли;одышка;кровотечения из носа.«Но эти признаки и симптомы не являются специфическими и обычно не проявляются до тех пор, пока высокое кровяное давление не достигнет тяжелой или опасной для жизни стадии», — цитирует Express экспертов клиники.Признаки гипертонического кризаЕсли вы приближаетесь к критическим цифрам, которые могут говорить о грядущем гипертоническом кризе, не стоит игнорировать очень серьезные симптомы. О них писало издание Express со ссылкой на приложение Ada Health, которое собирает у пациентов данные о симптоматике по различным заболеваниям.Признаки гипертонического криза, которые могут быть опасными для жизни, могут включать сильную боль в груди, головную боль, сопровождающуюся спутанностью сознания и нечеткостью зрения, либо тошноту и рвоту. Но появляются они уже когда давление будет зашкаливающим.Пациенты также сообщают, что при повышении давления сердце будто «переехало» в уши и стучит громче, чем обычно.- Чем выше давление, тем это может быть еще более явно выраженным, — поясняют эксперты Ada Health.Причины гипертонического кризаЗабыли принять лекарствоИнсультОстрое сердечно-сосудистое заболеваниеСердечная недостаточностьПочечная недостаточностьРазрыв аортыНесовместимость лекарствЭклампсия (приступ судорог или серия судорожных припадков у беременных)Медики и ученые не устают повторять, что поддержание нормального давления — ключ к здоровому сердцу. Так, в последнем исследовании, опубликованном китайцами, выяснилось, что человек, который долго живет с повышенным давлением, рискует заработать сердечно-сосудистые заболевания, даже если сейчас его уровень ниже критического.- Например, если долгое время у вас были показатели давления выше 130/80 мм, то даже нормализовав его до 120/80, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем сохраняется, — говорит доктор Цзин Лю из Пекинского института болезней сердца. — Кроме того, надо вовремя принимать лекарства, чтобы не допустить, когда уровень артериального давления станет уже хронически высоким.Как снизить давлениеЧтобы в целом нормализовать давление, врачи советуют изменить свой рацион и образ жизни.В первую очередь, стоит жестко ограничить потребление соли и продуктов, в которых ее слишком много. Соль заставляет тело удерживать воду, а лишняя вода, в свою очередь, дает дополнительное давление на стенки сосудов, повышая кровяное давление.Сократить количество алкоголя;Сократить количество кофеина;Если есть избыточный вес — похудеть;Если вы курильщик — бросить курить;Если вы привыкли вести сидячий образ жизни — заняться наконец какой-то физической активностью.Добавить в свой рацион продукты, богатые калием, — это совет от Американской кардиологической ассоциации. Калий уменьшает действие соли: чем больше калия вы едите, тем больше натрия выводится с мочой.А как действовать при резком скачке давления?По словам кардиолога Анны Кореневич, опасность для здоровья представляет длительное повышение давления — на протяжении месяцев или лет. Внезапные же скачки давления в подавляющем большинстве случаев вызваны психоэмоциональным напряжением. И главное «лекарство» в этом случае — просто успокоиться. Вот какие способы успокоиться советует кардиолог:Выпить чашку теплого чая с мятой и просто полежать.Расслабиться с помощью горячей ванночки для ног. Она помогает расширить сосуды ног, расслабив их, за счет чего давление снижается.Отвлечься, переключить внимание. К примеру, посмотреть какой-нибудь нейтральный фильм, послушать успокаивающую музыку или почитать книгу.Прогуляться в быстром темпе или даже пробежаться. Физическая нагрузка способствует снижению артериального давления.Сделать дыхательную гимнастику или помедитировать.В стрессовой ситуации, когда надо быстро успокоиться, можно выпить 50-100 грамм крепкого алкоголя. По словам кардиолога, в редких случаях это не повредит, но бОльшее количество спиртного может, наоборот, повысить давление.