Любителям смайликов не сделать карьеры

Если вы хотите произвести впечатление на своё начальство, никогда не используйте смайлы или другие эмодзи в служебной переписке. Учёные из Университета Тель-Авива выяснили, что они приуменьшают значение автора письма в глазах его адресата.С момента появления электронных писем и сообщений культура использования смайлов и разного рода эмодзи только развивалась. Сейчас существует множество мессенджеров, где нам предлагают применять тысячи самых разных эмодзи - от крошечных и давно ставших привычными рожиц до целых анимированных роликов. Однако использования эмодзи в служебной переписке лучше не допускать, если вы хотите, чтобы вас воспринимали компетентными. К такому выводу пришли ученые из Израиля.Они установили, что когда люди добавляли эмодзи в свои служебные электронные письма, то их воспринимали менее способными в служебном плане, по сравнению с теми, кто довольствовался только словами. Судя по всему, в традиционном восприятии все эти смайлики делают человека менее серьёзным. Ну а несерьёзный человек не способен занимать сколько-нибудь ответственную должность.Авторы исследования в этой связи призывают дважды подумать перед тем, как прикладывать к своим текстам в мессенджерах или в электронных письмах партнерам или руководству какие-либо смайлики. Если вы твердо рассчитываете продвигаться вверх по карьерной лестнице или хотите, чтобы партнёры относились к вам максимально серьёзно, оставайтесь консерватором в данном вопросе и довольствуйтесь обычными словами и другими знаками препинания.