Врач ФМБА Дизендорф рассказала о последствиях приема корвалола

У многих людей дома есть успокоительные препараты, которые можно приобрести без рецепта в любой аптеке, например, корвалол, валосердин и прочие. Как они действуют, если принимать их бесконтрольно и долго?Большинство седативных (успокоительных) препаратов обладают снотворным действием, устраняют раздражительность, повышенную тревожность, оказывают расслабляющее действие, могут помочь при кишечных спазмах и при учащенном сердцебиении.Они напрямую воздействуют на центральную нервную систему, регулируя процессы возбуждения и торможения. Но даже у таких препаратов, которые можно купить в аптеке без рецепта, есть побочные эффекты, особенно, при длительном применении.Врач-психотерапевт-психоаналитик, телесный психолог, системный расстановщик, семейный консультант ФНКЦ ФМБА России- Основные побочные действия седативных препаратов — сонливость, головокружения, снижение скорости реакции и концентрации внимания, — рассказала «Доктору Питеру» врач-психотерапевт Ольга Дизендорф. — Их прием не сказывается на памяти и мыслительных процессах, однако из-за легкой заторможенности, вызываемой некоторыми успокоительными препаратами, у человека может возникнуть ощущение, что ему стало тяжелее думать и воспринимать информацию. При появлении подобного чувства необходимо снизить дозировку препаратов.Важно понимать, что, казалось бы, безобидные успокоительные средства при чрезмерном употреблении способны нанести существенный вред организму.Что будет, если пить слишком много корвалола- При бесконтрольном приеме корвалола и других подобных лекарств может развиться зависимость, так как в состав, например, того же корвалола и валосердина входит фенобарбитал — лекарственное средство из группы барбитуратов, — поясняет врач. — Так как со временем организм адаптируется к получаемой дозировке препарата, человек постепенно начнет увеличивать дозировку, чтобы добиться желаемого эффекта расслабления.Более того, после прекращения приема седативных средств в большинстве случаев наступает так называемый синдром отмены, предупреждает эксперт.- Пациентов начинает беспокоить повышенная тревожность, тахикардия, головные боли, тошнота, рвота, тремор в руках, депрессивные состояния, в некоторых случаях появляются галлюцинации. Такое состояние может наблюдаться в течение 3-5 недель, — говорит врач-психотерапевт. — Систематический прием корвалола в дозах, значительно превышающих дневную норму, может привести к интоксикации организма, которая на начальных стадиях проявляется:расстройством пищеварения,апатией,сильной слабостью,общим недомоганием,упадком сил,замедлением речи и нарушением восприятия.При тяжелых отравлениях организма наблюдается патологический сон (более 24 часов подряд), замедление дыхания, снижение артериального давления, возможно повышение температуры тела.- При критическом истощении пациент впадает в барбитуратную кому, фиксируется отек легких и сердечная недостаточность, — говорит Ольга Дизендорф.Также при длительном приеме безрецептурных седативных средств на основе фенобарбитала в больших дозах развивается хроническое отравление бромом.- Основные симптомы бромной интоксикации — депрессия, апатия, ринит и конъюнктивит, кожные высыпания, нарушение координации движений. Важно понимать, что самостоятельное лечение к хорошему не приводит. Лучше во время обратиться к специалисту, — рекомендует эксперт.Ранее терапевт Капнинская рассказала, чем опасно бесконтрольное увлечение успокоительными чаями и валерианой. По ее словам, настойка валерианы может нарушить сон и привести к запорам, а успокоительные чаи таят серьезную опасность для гипертоников и беременных. Так, женщинам в положении не стоит пить такие травы как душица, мать-и-мачеха и чабрец.