Врач рассказал о язве желудка после коронавируса
Лечение коронавируса, протекающего в средней и тяжелой форме, требует приема разнообразных лекарств, например таблетки для снятия боли и снижения температуры. Они имеют ульцерогенные побочные действия, которые приводят к язве.
"Пациентам с хроническими гастритами следует в индивидуальном порядке решать вопрос о назначении противоязвенных препаратов. Если после коронавируса жалобы на боли в эпигастрии, изжогу, тошноту и рвоту длительно сохраняются, необходимо обследоваться", — посоветовал Токарев.
Эксперт отметил, что язвы могут появляться из-за снижения иммунного ответа и активизации бактерии H.pylori. Это устанавливается по анализу крови и лечится.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий