Врач рассказал о язве желудка после коронавируса

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Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что прием некоторых лекарств при коронавирусе может стать причиной появления язвы желудка.Лечение коронавируса, протекающего в средней и тяжелой форме, требует приема разнообразных лекарств, например таблетки для снятия боли и снижения температуры. Они имеют ульцерогенные побочные действия, которые приводят к язве."Пациентам с хроническими гастритами следует в индивидуальном порядке решать вопрос о назначении противоязвенных препаратов. Если после коронавируса жалобы на боли в эпигастрии, изжогу, тошноту и рвоту длительно сохраняются, необходимо обследоваться", — посоветовал Токарев.Эксперт отметил, что язвы могут появляться из-за снижения иммунного ответа и активизации бактерии H.pylori. Это устанавливается по анализу крови и лечится.