Эндокринолог рассказала, как уменьшить стресс весной

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова рассказала, что есть несколько способов помочь тем, кто испытывает стресс весной.Она отметила, что именно весной может появиться сильный стресс из-за смены климата и светового дня. Многие люди чувствуют себя разбитыми, устают и часто нервничают."Весной день становится длиннее, а ночи короче, и человек перестраивается. Переход сопровождается десинхронизацией суточных ритмов. Это сказывается стрессово на нашем организме, а стресс —это всегда нарушение гормонального фона, больше кортизола, меньше серотонина, человек больше нервничает"Эксперт посоветовала пить больше воды для уменьшения влияния гормонов стресса на организм."Самый простой способ уменьшить негативное влияние эмоций на организм — пить воду. Когда человек пьет воду большими глотками, он блокирует адренокортикотропный гормон (АКТГ), который вырабатывается в голове и заставляет надпочечники вырабатывать кортизол. Выпитая вода — это блокировка избыточного синтеза кортизола"Таким же методом поможет физическая активность. Спорт предотвращает выработку гормонов стресса."В наших клетках есть митохондрии, когда мышечная масса работает, они начинают перерабатывать гормоны стресса. Хорошо работающая мышечная масса — это такой шредер, уничтожающий гормоны стресса"Павлова посоветовала специальную дыхательную гимнастику для борьбы со стрессом. Нужно сделать короткий вдох и медленный выдох. Эндокринолог советует делать три цикла. Считайте до четырех и делайте вдох, потом до семи и задержите дыхание. Выдыхайте на восьми.