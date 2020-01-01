4 причины, по которым вам стоит вздремнуть
Сон не может обеспечить успех во всех сферах жизни, но он может улучшить здоровье и перезагрузить мозг. CNN приводит четыре научно обоснованных причины лечь поспать днем и не переживать об этом.
Дневной сон заряжает мозг
Исследование астронавтов, финансируемое НАСА, показало, что сон продолжительностью до двух с половиной часов улучшает производительность рабочей памяти. Этот тип памяти позволяет сосредотачивать внимание на одной задаче при сохранении в памяти других задач. Очевидно, что плохая рабочая память может привести к ошибкам.
Короткий дневной сон может сделать вас более бодрым сразу после пробуждения и, возможно, в течение нескольких часов в течение дня. А еще он поможет расслабиться.
Уменьшает риск проблем с сердцем
Согласно исследованию 2019 года, возможность вздремнуть один или два раза в неделю снижает риск сердечных приступов или инсультов.
Отслеживая более 3400 человек в возрасте от 35 до 75 лет в течение чуть более пяти лет, исследователи обнаружили, что те, кто время от времени спал днем — один или два раза в неделю, от пяти минут до часа — на 48% меньше подвергались риску сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности.
Поможет прийти в форму
Исследование 2020 года, посвященное женщинам, показало, что чем больше они недосыпают, тем выше вероятность, что они будут потреблять добавленный сахар, жирную пищу и кофеин. Недостаток качественного сна может привести к перееданию, так как недостаточный сон стимулирует чувство голода и подавляет гормональные сигналы, сообщающие о сытости. Также было обнаружено, что дневной сон улучшает общее качество ночного сна.
И повысит вашу креативность
Исследование показало, что правое полушарие мозга во время сна может творчески подзарядиться. Правое полушарие больше всего связано с творческими задачами, такими как визуализация и мышление, тогда как левое полушарие более аналитическое.
Ученые, наблюдавшие за мозговой активностью 15 человек, обнаружили, что правое полушарие их мозга активно общалось как с самим собой, так и со своим левым аналогом. Однако левое полушарие оставалось относительно спокойным. В исследовании, проведенном в январе 2020 года, приняли участие 2214 взрослых китайцев в возрасте от 60 лет и старше. Участники, которые спали после обеда от пяти минут до двух часов, показывали лучшую умственную активность, чем те, кто не спал.
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