Диетолог назвала простой рецепт богатого клетчаткой напитка

Диетолог назвала простой и полезный рецепт богатого клетчаткой напитка из трех ингредиентов.Диетолог Тоби Смитсон объяснила, что клетчатка замедляет усвоение углеводов и таким образом нормализует уровень сахара в крови. Она также выводит из организма часть полученных из пищи жиров, снижая синтез холестерина и уменьшая риск атеросклероза. Более того, клетчатка помогает продлить ощущение сытости, снизить артериальное давление и уменьшить воспалительные процессы в организме.По словам Смитсон, лучший напиток, содержащий клетчатку, — смузи из малины, миндаля и семян чиа.