Диетолог назвала простой рецепт богатого клетчаткой напитка
Диетолог Тоби Смитсон объяснила, что клетчатка замедляет усвоение углеводов и таким образом нормализует уровень сахара в крови. Она также выводит из организма часть полученных из пищи жиров, снижая синтез холестерина и уменьшая риск атеросклероза. Более того, клетчатка помогает продлить ощущение сытости, снизить артериальное давление и уменьшить воспалительные процессы в организме.
По словам Смитсон, лучший напиток, содержащий клетчатку, — смузи из малины, миндаля и семян чиа.
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