По статистике, 77 процентов людей испытывают стресс, который влияет на их физическое здоровье. Человек, находящийся в этом состоянии, сталкивается с его разнообразными проявлениями, среди которых резкое изменение веса. Диетолог Зоя Богданова объяснила, почему иногда вес из-за стресса увеличивается, а иногда нет.Нутрициолог перечислила основные стадии стресса. Она отметила, что принято выделять три этапа: тревога, сопротивление (или адаптация) и истощение.На первой стадии происходит мобилизация защитных сил организма: учащается дыхание, пульс, повышается артериальное давление и естественно, нарастает возбуждение, что приводит к маниакальной активности.Вторая стадия – сопротивление – показывает, насколько организм способен адаптироваться и восстанавливаться. Другими словами, удастся ли справитьcя со стрессом, то есть причиной тревоги.Третья стадия – адаптивная способность снижается, негативное влияние стресса на организм возрастает, что часто приводит к психическим проблемам. Наступает в случае систематического стресса.Зоя БогдановаДиетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» (бестселлер)Эксперт объяснила, почему же у некоторых из-за стресса вес увеличивается, а у других уменьшается. По ее словам, это связано с паттернами поведения борьбы с уровнем тревоги. Все начинается именно с младенчества: как тогда вели себя, так же ведем себя и сейчас.Рассмотрим ситуацию. Вы начали постоянно пребывать в стрессе, потому что новый начальник к вам придирается. Далее подключается сосательно-жевательный рефлекс. В детстве, когда вы плакали, то вас мама кормила, предлагала конфетку. Тогда это снимало стресс, сработает и сейчас. Вы приходите домой с работы и сгрызаете целую сковородку семечек, пьете молоко (получаете защиту матери от своего эмоционального состояния, соединение с ней снимает напряжение). Если у вас системный стресс, вы начинаете переедать, есть на ночь, чтобы уснуть. И вес постепенно прибавляется. Особенно если в детстве вы плакали, а мама кормила грудью. Или плохо себя чувствовали, а вам давали сладости: «Не плачь, держи конфетку!» Если у вас так было принято, то вы и будете заедать. Быстрый выброс серотонина от употребления простых углеводов вызывает эмоцию счастья, когда сразу становится хорошо. Эффект краткосрочный, и вот вы снова тянетесь за пряниками или шоколадными конфетами. При этом наблюдается эффект часто заземления в стрессе, т.е. отсутствие какой-бы то ни было физической активности и даже элементарной прогулки. Энергия никуда не тратится – вы набираете вес.Есть люди, которые в стрессе, наоборот, худеют. У них сильно разгоняется обмен веществ. Наблюдается обратная реакция, когда тревога вызывает гиперактивность. У них другие паттерны поведения. Они в стрессе могут начать уборку дома: вычищать, вымывать все, т.е. через тело выводить стресс. Мы устроены так, что организм способен через тело и с помощью физической нагрузки снять стресс. Как родители воспитали в детстве. Кому-то конфетку давали, а кого-то стимулировали совершить действие: «Что ты плачешь? Пойдем погуляем, на велосипедах покатаемся!» Таким образом, это напрямую зависит от стереотипов поведения отдельно взятой семьи.