Ученые предупреждают — сон с открытыми шторами может привести к диабету и проблемам с сердцем

Результаты нового исследования показывают, что даже умеренное освещение вредит здоровью сердечно-сосудистой системы и повышает резистентность к инсулину.Не забудьте перед сном задернуть шторы, опустить жалюзи и выключить весь свет. Исследователи из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета (США) выяснили, что воздействие даже умеренного окружающего освещения во время ночного сна вредит сердечно-сосудистой системе и повышает резистентность к инсулину на следующее утро. То есть сон при любом источнике света — это фактор риска заболеваний сердца, диабета и метаболического синдрома.В исследовании изучалось влияние сна при 100 люксах (умеренное освещение) по сравнению с 3 люксами (тусклое освещение) у участников в течение одной ночи. Ученые обнаружили, что умеренное воздействие света заставляло тело переходить в состояние повышенной готовности. В этом состоянии увеличивается частота сердечных сокращений, а также сила, с которой сердце сокращается, и скорость кровообращения.Также эксперты выяснили, что на следующее утро после сна в светлой комнате у человека возникает резистентность к инсулину.Инсулинорезистентность — это когда клетки мышц, жира и печени плохо реагируют на инсулин и не могут использовать глюкозу из крови для получения энергии. Чтобы компенсировать это, поджелудочная железа вырабатывает еще больше инсулина. Со временем уровень сахара в крови повышается, то есть возникает риск развития диабета.В более раннем исследовании, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine, рассматривалась большая группа здоровых людей, подвергавшихся воздействию света во время сна. По словам ученых, эти люди страдали избыточным весом и ожирением.«Теперь мы демонстрируем механизм, который может иметь фундаментальное значение для объяснения того, почему это происходит. Мы показываем, что сон при свете влияет на способность человека регулировать уровень глюкозы», — сказал старший автор исследования доктор Филлис Зи.Как уменьшить освещенность комнаты во время снаСтарайтесь не включать свет ночью. Если без этого никак не обойтись, поставьте лампу с приглушенным светом ближе к полу.Цвет важен. Янтарный или красно-оранжевый свет не так сильно стимулируют мозг. Не используйте белый или синий свет, в том числе держите подальше экраны электронных устройств от спящего человека.Если вы не можете контролировать уличное освещение, используйте затемняющие шторы или маски для глаз. Переместите кровать так, чтобы уличный свет не падал вам на лицо.