Российские ученые выяснили, какая головная боль может быть предвестником инсульта

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Оказывается, головная боль может сигнализировать о приближающемся ишемическом инсульте. Если вовремя заподозрить «ту самую» головную боль, то многим удастся избежать опасных последствий.Группа ученых из Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) и Уральского федерального университета (УрФУ) разработала новые критерии диагностики головных болей, возникающих при ишемическом инсульте. Результаты исследования опубликованы в научном журнале BMC.Инсульт возникает, когда нарушается кровоснабжение части головного мозга. К мозгу перестает поступать кровь с кислородом, его клетки начинают отмирать. Это ишемический инсульт, на который приходится 85 процентов всех инсультов. О том, что человеку грозит опасное заболевание, может сигнализировать сторожевая головная боль — это так называемая боль, которая появляется за 3–4 дня до инсульта.Однако об особенностях этой головной боли ранее не было известно, критериев, по которым можно ее диагностировать, до сих пор не существовало. Чтобы определить, как именно инсульт может заявить о себе через головную боль, российские ученые решили провести эксперимент: они проанализировали состояние пациентов в одной из больниц Екатеринбурга, разделив людей на две группы.В первую группу входили испытуемые с инсультом — 550 человек, а во вторую, контрольную, те, у кого отсутствовали какие-либо острые неврологические нарушения и тяжелые расстройства (инсульт, опухоль и травмы головного мозга, эпилепсия, деменция). Таких было 192 человека.Исследователи классифицировали различные головные боли, от которых страдали люди из обеих групп в течение года до поступления в больницу, а также за неделю до инсульта и в день инсульта.Всю головную боль разделили на три группы:боли, с которыми испытуемые уже сталкивались;боль, которой никогда не было ранее — нового типа;головные боли с изменением характеристик. Они отличались интенсивностью, высокой частотой, продолжительностью, становились пульсирующими, сопровождались тошнотой, рвотой, свето- и звукобоязнью, плохо поддавались действию анальгетиков.Выяснилось, что головные боли нового типа и головные боли с измененными характеристиками преобладали у больных с перенесенным инсультом: около 15% таких пациентов испытывали головную боль в течение последней недели перед инсультом и еще 15% — в начале инсульта.«Пациенты из контрольной группы в основном поступали в приемное отделение из-за болевых синдромов, чаще всего они испытывали острую боль, вызванную люмбаго — острой боль в поясничном отделе позвоночника — или панкреатитом. Известно, что эти расстройства могут привести к увеличению частоты головных болей, например, из-за чрезмерного употребления обезболивающих препаратов.Однако исследователи не наблюдали такого эффекта, и это свидетельствует о том, что преобладание головных болей у больных с инсультом связано с самим инсультом. Поэтому мы исходили из того, что, чем больше головная боль у пациентов из основной группы отличается от обычной и чем короче период между началом приступа такой боли и началом инсульта, тем выше вероятность их причинно-следственной связи», — поясняет руководитель исследовательской группы, профессор УГМУ Елена Лебедева. Ее цитирует пресс-служба Минобрнауки России.Результаты проведенных исследований также показали, что около 55% обследованных из первой группы ощущали головные боли нового типа, еще 35% — знакомые боли с заметными изменениями. В то же время ни один участник контрольной группы не испытывал незнакомых головных болей, и только у двоих при поступлении в больницу была зафиксирована головная боль с изменившимися характеристиками.Данные, полученные в результате исследований, позволили проверить точность существующих диагностических критериев головных болей, связанных с инсультом, представленных в Международной классификации головных болей.«Оказалось, что только в 60% случаев головные боли, возникавшие при наступлении инсульта, соответствовали этим диагностическим критериям. Это означало, что критерии, возможно, нуждаются в пересмотре», — комментирует доцент кафедры экономики УрФУ Денис Гилев.