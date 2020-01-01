Технологию вакцин от COVID-19 попробуют против ВИЧ

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Фармацевтическая компания Moderna начинает клинические исследования вакцины от ВИЧ-инфекции, которая разработана на основе той же самой микроРНК технологии, что и препарат для профилактики коронавируса. Эту вакцину ждут уже много лет, так как она должна помочь окончательно покончить с очень тяжёлым вирусом.ВИЧ-инфекция является неизлечимой, но абсолютно реально создать вакцину, которая позволит новым людям не заражаться ВИЧ. Первую фазу испытаний подобного препарата начинает компания Moderna. В основе лекарства – та же самое технология микроРНК, которая применялась при разработке прививок от COVID-19. Компания надеется, что масштабный успех вакцин от коронавируса позволит эффективно использовать эту технологию для создания новых лекарственных средств, включая прорывные прививки для профилактики ВИЧ-инфекции.Сейчас в распоряжении человечества не существует надёжных вакцин от ВИЧ, хотя есть эффективные средства подавления ВИЧ-инфекции. Речь о высокоактивной антиретровирусной терапии, приём которой в течение долгих лет позволяет ВИЧ-инфекции не перетекать в стадию СПИДа. К сожалению, данная методика иногда ослабевает, так как у человека вырабатывается резистентность к лекарствам. Если не подбирается новых активных препаратов, то вирус всё-таки может, что называется, выйти из-под контроля и убить своего носителя. Но если вылечить ВИЧ нельзя, то можно сделать так, чтобы им не заражались новые люди.Именно на это и нацелена вакцина на основе микроРНК. Рибонуклеиновая кислота - своеобразный передатчик между клетками. На протяжении десятилетий данную технологию активно испытывали без каких-то конкретных достижений, пока компании BioNTech и Moderna не разработали на её основе успешные вакцины против COVID-19 в 2020 году. И вот теперь Moderna хочет распространить её и на другие вакцины. Если дело закончится успехом, то эти прививки станут настоящей революцией в современной медицине и помогут взять под контроль эпидемию ВИЧ во многих странах мира, включая и Россию, где она особенно сурово протекает. До сих пор ВИЧ-инфекция убивает приблизительно по одному миллиону человек каждый год.