Постковидный синдром поражает каждого четвертого ребенка

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25% детей, которые сталкиваются с коронавирусом в симптоматической форме, впоследствии страдают от постковидного синдрома. К такому выводу пришли исследователи из США.Четверть всех детей с симптоматической формой коронавируса сталкивается с постковидным синдромом. Такова статистика, собранная в ходе 21 исследования, проведённых в Европе, Азии, Австралии и Южной Америки. Эти исследования охватили более 80 000 детей, заразившихся коронавирусом в выраженной форме. 25% из них впоследствии сохраняли симптомы, которые длились от 4 до 12 недель, либо у них возникали новые устойчивые симптомы, появившиеся в течение 12 недель после первоначального заражения.Поскольку данная статистика ещё не прошла независимую научную оценку учёных, к её выводам следует относиться с осторожностью. Но большое количество другой информации позволяет пролить свет на те симптомы, которые чаще всего связывают с постковидным синдромом. До последнего времени научный мир был сосредоточен на острой фазе коронавируса. Однако, когда она заканчивается, многие люди испытывают неприятные признаки COVID-19 в течение месяцев. Они также требуют дополнительного медицинского внимания и наблюдения.В целом, тяжелая форма коронавируса гораздо менее распространена среди детей, чем среди взрослых. Но проведенное исследование показывает, что дети тоже могут сталкиваться с серьёзными последствиями через несколько недель после заражения. В частности, к ним относятся не только постковидный синдром, но и мультисистемный воспалительный синдром. Это расстройство, приводящие к воспалению разных частей тела, включая сердце, лёгкие, почки, мозг, кожу, глаза и желудочно-кишечный органы. Оно встречается чрезвычайно редко, но требует оказания помощи в условиях реанимационного отделения.