Невролог Евсютина назвала первые признаки повреждения сосудов головного мозга

Нарушение мозгового кровообращения — очень серьезная патология, которая требует срочной медицинской помощи. Невролог рассказала, при каких симптомах пора вызывать скорую.Новая коронавирусная инфекция может поражать все системы организма, вызывая самые различные осложнения. Одни из самых опасных — это патологии сердечно-сосудистой системы, например, образование тромбов, повышенный риск инфарктов и инсультов.Сердечно-сосудистые заболевания — одна из самых частых причин смерти во всем мире. Если человек переболел ковидом, то хронические заболевания сердца и сосудов обостряются, могут перейти в более тяжелую форму.«Основные заболевания, которые характеризуются изменением, повреждением сосудистой стенки, — это инсульт, то есть острое нарушение мозгового кровообращения, и инфаркт — острое повреждение миокарда сердца. Основными причинами, которые влияют на повреждение сосудов, являются гипертоническая болезнь — повышение артериального давления, — атеросклероз и сахарный диабет», — рассказала врач-невролог Юлия Евсютина в интервью радио Sputnik.Нарушение кровообращения головного мозга бывает как хроническое, так и острое. Если мы говорим о хроническом нарушении, то в этом случае у человека нет каких-либо специфических изменений в состоянии. Он может жаловаться на головные боли, усталость, головокружение, шум в ушах, проблемы с памятью и зрением. Это все общие симптомы, которые могут указывать на развитие самых различных патологий. При появлении таких симптомов обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы он провел обследование, установил диагноз и назначил лечение.Острое нарушение мозгового кровообращения — это уже совсем другая история. Здесь речь идет об инсульте или инфаркте. На такое состояние могут указать следующие симптомы:слабость или онемение в руке или ноге с одной стороны;нарушение памяти, когда человек не может вспомнить ни одного слова;нарушение речи, когда человек не может произнести слово или не понимает, что ему говорят;перекос лица;выраженное головокружение;нарушение координации.«Это основные признаки, при наличии которых в незамедлительном порядке нужно вызывать скорую помощь», — заключила Юлия Евсютина.Общие признаки инсультаБольшинство инсультов распознается по признакам, включенным в тест FAST:face: лицо — появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ;arm: рука — слабость в руке или ноге, человек зачастую не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу;speech: речь — нарушение, «каша во рту»; человек не спит, но говорить не может, могут быть трудности с пониманием того, что ему говорят;touch: прикосновения — нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела.Чем раньше вы заподозрите инсульт, тем больше шансов, что все обойдется без тяжелых последствий. Однако не всегда можно сразу заподозрить страшную патологию, так как у женщин может быть особая симптоматика, предупреждают эксперты.