Невролог Евсютина назвала первые признаки повреждения сосудов головного мозга
Новая коронавирусная инфекция может поражать все системы организма, вызывая самые различные осложнения. Одни из самых опасных — это патологии сердечно-сосудистой системы, например, образование тромбов, повышенный риск инфарктов и инсультов.
Сердечно-сосудистые заболевания — одна из самых частых причин смерти во всем мире. Если человек переболел ковидом, то хронические заболевания сердца и сосудов обостряются, могут перейти в более тяжелую форму.
«Основные заболевания, которые характеризуются изменением, повреждением сосудистой стенки, — это инсульт, то есть острое нарушение мозгового кровообращения, и инфаркт — острое повреждение миокарда сердца. Основными причинами, которые влияют на повреждение сосудов, являются гипертоническая болезнь — повышение артериального давления, — атеросклероз и сахарный диабет», — рассказала врач-невролог Юлия Евсютина в интервью радио Sputnik.
Нарушение кровообращения головного мозга бывает как хроническое, так и острое. Если мы говорим о хроническом нарушении, то в этом случае у человека нет каких-либо специфических изменений в состоянии. Он может жаловаться на головные боли, усталость, головокружение, шум в ушах, проблемы с памятью и зрением. Это все общие симптомы, которые могут указывать на развитие самых различных патологий. При появлении таких симптомов обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы он провел обследование, установил диагноз и назначил лечение.
Острое нарушение мозгового кровообращения — это уже совсем другая история. Здесь речь идет об инсульте или инфаркте. На такое состояние могут указать следующие симптомы:
слабость или онемение в руке или ноге с одной стороны;
нарушение памяти, когда человек не может вспомнить ни одного слова;
нарушение речи, когда человек не может произнести слово или не понимает, что ему говорят;
перекос лица;
выраженное головокружение;
нарушение координации.
«Это основные признаки, при наличии которых в незамедлительном порядке нужно вызывать скорую помощь», — заключила Юлия Евсютина.
Общие признаки инсульта
Большинство инсультов распознается по признакам, включенным в тест FAST:
face: лицо — появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ;
arm: рука — слабость в руке или ноге, человек зачастую не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу;
speech: речь — нарушение, «каша во рту»; человек не спит, но говорить не может, могут быть трудности с пониманием того, что ему говорят;
touch: прикосновения — нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела.
Чем раньше вы заподозрите инсульт, тем больше шансов, что все обойдется без тяжелых последствий. Однако не всегда можно сразу заподозрить страшную патологию, так как у женщин может быть особая симптоматика, предупреждают эксперты.
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