У переболевших COVID-19 риск инсульта и инфаркта повышается в два раза

По словам врачей, у части пациентов после коронавируса диагностируют прогрессирующие поражения сосудов. Впрочем, подобные осложнения редко встречаются у тех, кто переболел «омикроном».Коронавирус поражает не только легкие, но и сосуды. Поэтому у пациентов нередко диагностируют осложнения, связанные с сердечно-сосудистой системой — причем зачастую они приводят к гибели человека. Об этом рассказала заместитель директора о клинической работе Московского научно-исследователь­ского института эпидемиологии и микробио­логии имени Габри­чевского (Роспотребна­дзор), доктор медици­нских наук Татьяна Руженцова.6 признаков, которые предупреждают о приближении инфаркта или инсульта:боль в груди;боль в руках или ногах, где может быть закупорка артерии;затрудненное дыхание или одышка;высокая утомляемость;спутанность сознания из-за того, что кровь не поступает в мозг;слабость в мышцах.По словам медика, после того, как переболевшие коронавирусом два-три месяца назад люди умирают, очень трудно понять, появились ли проблемы с сосудами после заражения или это произошло бы и без COVID-19.Однако, как выяснили специалисты Вашингтонского университета после масштабного анализа историй болезней, в течение 12 месяцев после коронавируса риск тромбоза увеличивается в 2-3 раза, риск инфаркта — на 63%, инсульта — на 52%.Эти данные подтвердили ученые из института эпидем­иологии и микробиоло­гии имени Габр­ичевского. Кроме того, российские врачи выяснили: у 15% пациентов с диагностированным коронавирусом после выздоровления остаются и прогрессируют симптомы признаки поражения сосудов.Впрочем, отметила Руженцова в интервью «Российской газете», у пациентов, переболевших «омикроном», такие осложнения появляются не так часто. Реже всего с ними сталкиваются пациенты, получившие прививку.КстатиМногие заразившиеся коронавирусом жалуются на скачки давления и участившийся пульс. Кардиолог Анна Кореневич рассказала, в каких случаях эти симптомы могут представлять опасность. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.COViD-19 бьет по всему организму, в том числе и по сердцу. Как выяснили английские ученые, осложнения могут появиться даже у тех, кто перенес болезнь в легкой форме.