Тревожность и депрессия после тяжелого COVID-19 может длиться дольше года

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По оценкам ученых каждый восьмой пациент после коронавируса может столкнуться с депрессией, тревожностью и нарушениями сна, даже если заболевание было очень легким. Международный анализ из шести стран показал, что самые серьезные последствия для психики испытывают люди после тяжелого COVID-19 — симптомы сохраняются до 16 месяцев.Исследование, результаты которого опубликованы в The Lancet Public Health проводилось группой ученых из Дании, Эстонии, Исландии, Швеции, Норвегии и Великобритании. В анализ были включены около 250 тысяч пациентов, которые перенесли коронавирус, в легкой, умеренной и тяжелой форме.Ученые собрали подробные данные о симптомах депрессии, тревожности и продолжительного стресса у всех пациентов до заражения и после. Самые высокие показатели были у тех, кто перенес COVID-19 с осложнениями и был госпитализирован. Если у большинства пациентов после легкого коронавируса признаки психических расстройств проходили сами собой в течение двух месяцев, то у пациентов, проходивших лечение в стационаре, тревожность и депрессия сохранялась в течение всех 16 месяцев наблюдений.Серьезным фактором оказалась продолжительность госпитализации: пациенты, которые провели в ковидном госпитале в течение 7 дней и дольше, на 50-60% чаще испытывали симптомы тревоги и депрессии по сравнению с теми, кто не был инфицирован.Самым удивительным открытием было то, что у пациентов после легкого коронавируса показатели тревожности и депрессии были ниже по сравнению с теми, кому удалось избежать заражения. По мнению ученых, это может быть связано с тем, что после выздоровления люди возвращались к нормальной жизни и социализации, в то время как те, кто опасался инфекции, вынуждены были соблюдать строгие меры профилактики, включая постоянную самоизоляцию.«Тот факт, что люди после легкого COVID-19 без осложнений получают возможность снова заниматься своими делами, вероятно, способствует более низкому риску негативных последствий для психического здоровья», — считают авторы исследования.