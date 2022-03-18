Мясников рассказал, как улучшить душевное здоровье

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал используемые им способы отвлечься и укрепить нервы. В своем Telegram-канале он также дал россиянам совет для поддержания душевного здоровья.Как отметил доктор, у многих людей сейчас «нервы на пределе». «Лично я укрепляю нервную систему длительными прогулками и купанием в проруби», — перечислил доктор свои увлечения. Он также рассказал, что для хорошего психологического самочувствия ежедневно проводит изнурительные тренировки.Помимо того, Мясников заявил, что отвлекается с помощью изобразительного искусства. По словам врача, он часами рассматривает альбомы живописи. Кроме того, он планирует посетить музеи изобразительного искусства. «Серьезно, для меня живопись сейчас — мощнейшее психотерапевтическое средство.