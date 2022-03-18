Названы витамины, которые нужны организму весной

Для укрепления и восстановления иммунитета в весенний период нужны витамины группы В, витамины Е, С, D. Так, витамины группы В можно получить из молока, злаковых, картофеля и других продуктов, сообщила РИАМО врач-эпидемиолог Яна Кузьмичева.«К началу весны из-за нехватки витаминов в организме начинается гиповитаминоз. Например, мы получаем витамин D в основном под действием лучей солнца, а зимой их мало. Из-за этого к началу весны иммунитет снижается и его необходимо укреплять», - рассказала Кузьмичева.Она добавила, что не стоит забывать о 5 важных витаминах, которые содержатся в продуктах и необходимы для организма в первую очередь.К витаминам группы B относятся B12, B2 и B6. Они содержатся в животных продуктах - молоке, яйцах, печени, злаковых, бобовых, мясе, картофеле и других. Витамин D можно получить из рыбьего жира, молочных продуктов, яиц и морской рыбы.Витамин Е содержится в орехах, растительном масле, семечках, а витамин С можно получить, употребляя в пищу цитрусовые, смородину, шпинат, томаты, шиповник. Витамин А содержится в таких продуктах, как печень трески, молоко, яйца, сливочное масло.Эпидемиолог подчеркнула, что при снижении количества витаминов в организме иммунная система становится более уязвимой для различных сезонных заболеваний.