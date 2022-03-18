Названы продукты, которые помогут при мигрени

Последнее исследование, проведенное американскими специалистами показало, что диета на основе некоторых овощей может способствовать облегчению симптоматики хронической мигрени. Исследование провели специалисты из пенсильванского университета и Университета Стоуни-Брук. Они выяснили, что диета, основанная на употреблении темно-зеленых овощей помогает избавиться от симптомов мигрени. Такая диета называется Low Inflammatory Foods Everyday, или LIFE. В качестве примера приводят мужчину, которому на протяжении более, чем 12 лет удавалось избегать симптомов мигрени благодаря такому типу питания.До эксперимента мужчина страдал от частых приступов головной боли. Мигрень мучила его 18-24 дня в месяц. В ходе исследования он должен был придерживаться диеты LIFE. Диета подразумевала под собой необходимость употреблять в день не менее 141 грамм сырых либо варенных темно-зеленых овощей. К таким овощам относятся шпинат, капуста, кресс-салат. Также ему нужно было выпивать в день порядка 946 миллилитров овощного сока. Необходимо было снизить к минимуму употребление крахмалистых овощей, цельного зерна, масел, животных белков.Спустя два месяца выяснилось, что пациент начал страдать от мигрени гораздо меньше. В среднем головные боли мучили его уже всего 1 день в месяц. Отмечается, что мигрень стала менее продолжительной и менее тяжелой. Также удалось зафиксировать повышение количества бета-каротина с 53мкг/дл до 92 мкг/дл в крови у мужчин. Добиться полного избавления от мигрени удалось спустя три месяца соблюдения диетического питания. После пятого месяца бета-каротин повысился до 175 мкг/дл. В течение последующих 7,5 лет его уровень был выше 150 мкг/дл.