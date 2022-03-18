Риски сидячей жизни: как часто нужно вставать со стула?

По словам врачей, ежедневные часы сидячей деятельности связаны с высоким риском серьезных проблем со здоровьем.Британский фонд сердца (BHF) констатирует, что пребывание в сидячем положении каждый день усиливает подверженность человека диабету, атеросклерозу, ишемической болезни сердца, при которой затвердевшие бляшки вдоль стенок артерий вызывают их сужение, повышающее кровяное давление. При этом становятся более существенными риски сердечного приступа или инсульта.Специалисты отмечают, что многие современные люди в среднем проводят около 10 часов в день сидя – на рабочем месте, в транспорте, дома. Это слишком много.«Мы не говорим, что нельзя сидеть – это было бы чепухой. Но важно то, как долго вы сидите непрерывно и как часто встаете со стула», - заявил Стюарт Биддл, профессор физической активности и здоровья Университета Южного Квинсленда.Ученый поясняет: если человек сидит на стуле в течение длительного времени, его следует разбивать.«Правило таково: необходимо вставать со стула на пять минут каждые полчаса».Эксперты рекомендуют всем стремиться к умеренной активности не менее 150 минут в неделю. Такая активность означает, что частота сердечных сокращений должна временно немного повышаться. На регулярной основе такие нагрузки помогают укрепить сердечную мышцу и поддерживают кровеносные сосуды в хорошей форме.